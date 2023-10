Sévérac d'Aveyron. Entre médailles et records, le club de volley est en pleine ascension

Les volleyeurs sévéragais se sont retrouvés au gymnase pour tenir leur assemblée générale annuelle. C’était l’occasion de revenir sur le bilan d’une saison exceptionnelle qui a battu son record de joueurs avec 24 licenciés.

L’équipe 1 a battu aussi les records avec une deuxième place en championnat poule A et une place de finaliste à la Coupe départementale Ufolep. Certes idéalement, ils auraient aimé que le club gagne un titre, mais c’est déjà une belle performance qui a été réalisée. Les Sévéragais ont eu la chance de disputer leur première grande finale à domicile et, poussés par leur public extraordinaire, ils ne sont pas passés loin de leur premier trophée majeur. Ils ont perdu la finale 2-3 face à Millau I. L’équipe 2 sévéragaise a réalisé une belle saison dans une poule B fournie, avec 12 équipes. Ils ont terminé à une très belle 5e place. L’équipe féminine a terminé à la 3e place de la Coupe départementale Ufolep échouant à un cheveu d’une place en finale. Les volleyeurs de Sévérac-le-Château ont bien bougé avec la participation à plusieurs tournois où ils étaient présents en nombre et ont performé avec notamment la victoire au tournoi de Green Volley de Saint-Beauzély et une 2e place au tournoi de Saint-Affrique.

Les Sévéragais envisagent de renouveler le tournoi déguisé, sans doute en février à Sévérac. Il s’était bien passé en 2023 malgré un nombre d’équipes décevant. Cette saison, le ratio départs et arrivées est défavorable mais le club espère encore recruter.

Les deux équipes rejoueront en championnat poule A pour l’équipe 1 et en poule B2 pour Sévérac 2. Cette saison, il y aura deux poules B réparties géographiquement. Le club devrait engager au moins une équipe au nouveau Challenge Ufolep 4x4 qui est une compétition loisir avec un tournoi par mois.

Coupe nationale Ufolep

Grande nouveauté également : les Sévéragais vont participer à la Coupe nationale Ufolep. En collaboration avec l’équipe de Saint-Beauzély, l’ESSB (Entente Sévérac Saint-Beauzély) a vu le jour et s’est engagé dans cette compétition nationale qui regroupe les meilleures équipes Ufolep de niveau départemental. L’ESSB sera dans une poule de trois ou quatre équipes et tentera de se qualifier. Le niveau sera élevé et, quoi qu’il arrive, ce sera une excellente expérience pour des Sévéragais qui ne pourront que progresser à travers cette compétition. Les matches se joueront les week-ends à partir du mois de novembre. Enfin, lors de cette assemblée générale, le bureau a été renouvelé à l’unanimité : on ne change pas une équipe qui gagne. Olivier Castelbou reste président, Marie Floirac, trésorière et Sylvain Causse, secrétaire.

