Bozouls. Festival de la caricature et du dessin d’humour les 13, 14 et 15 octobre, espace Denys-Puech

L’association Caricanyon organise les Semaines Raoul-Cabrol du 13 au 22 octobre, associées à des rencontres qui, elles, se dérouleront les 13, 14, et 15 octobre.

Conjointement à cela, du 6 au 29 octobre, une exposition est présente à la galerie sur le thème "Les dessinateurs de la presse mondiale soutiennent les Ukrainiens", en partenariat avec France Cartoon et l’association du Vieux-Moulin de Millau.

La Semaine Raoul Cabrol se déroulera à l’Espace Denys-Puech avec une exposition sur Dropy cette année aux côtés de Cabrol et des dessinateurs invités.

Cette exposition consacrée à Jacques Dropy, illustrateur, affichiste et dessinateur ruthénois d’origine, sera donc proposée dans le cadre des 8es Rencontres de la caricature et du dessin d’humour et de presse.

Mise en œuvre par Alain Soubrié, son neveu, elle est constituée de dessins de presse publiés au tout début de sa carrière, d’affiches, d’originaux et de quelques autres surprises.

Le fidèle public de cette manifestation culturelle de renom pourra redécouvrir une petite partie de la carrière de Droppy.

Les 13, 14 et 15 octobre, les 8es Rencontres bozoulaises de la caricature et du dessin d’humour et de presse auront lieu à l’Espace Denys-Puech.

Ouverture le 13 octobre à 18 heures. Samedi 14 octobre, stages avec les dessinateurs de 9 heures à 17 heures, remise des prix du concours de dessin à 17 h 30, caricatures en direct et dédicaces d’ouvrages toute la journée.

Dimanche 15 octobre, de 10 heures à 18 heures, caricatures en direct, dédicaces, rencontres.

Les dessinateurs annoncés

Dan et Mélissa Almariei (USA), Nalair, Jeff Ysope, Alain Julien Benitez, Jacques Pesso, Jean-Marc Borot, Mouss, Placide, Bernard Daulle, Sébastien Chevriot, Élise Fossoux, Z’Lex, Ed-H, DAF, Djony Rubio, David Gouzil.

Expositions et rencontres sont en entrée libre.