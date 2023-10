Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Rand’Olt, toujours aussi dynamique !

L’assemblée générale ordinaire de l’association Rand’Olt s’est tenue il y a peu à la salle de l’espace culturel. Les inscriptions des nouveaux adhérents ainsi que le renouvellement des licences se sont faites à l’entrée de la salle.

À compter de cette saison, le certificat médical n’est plus obligatoire, par contre il convient de remplir le document de remplacement fourni.

Le quorum étant atteint, l’assemblée a pu se tenir. Le président René Poupart débutait par un remerciement à l’équipe tout entière pour son soutien et son implication. Puis, il a présenté le bilan de l’activité.

Les randonnées ont été nombreuses et variées, malgré une météo capricieuse durant la saison 2022-2023. Charles Bourianne, représentant la mairie félicitait le président et les animateurs pour leur dynamisme et leur grande implication dans les activités touristiques estivales. Puis, ce fut les bilans financiers. Tous deux positifs, ces rapports ont été validés à l’unanimité par l’assemblée.

Les randonnées douces proposées ont été un succès, elles seront reconduites pour la nouvelle saison. Désormais, le paiement des licences se fera de préférence par virement.

Un disque dur contenant les photos des meilleurs moments partagés sera à disposition des randonneurs. Ce fut ensuite le renouvellement du bureau : membres inchangés validés à l’unanimité et validation de la candidature de Dominique Deltour à la vice-présidence en remplacement de celle de Nadine Maury.

Un renouvellement du tee-shirt avec logo est proposé pour la nouvelle saison, il est soumis à l’approbation générale. La séance s’est poursuivie par un diaporama des temps forts préparé par Michèle, Olivier et Jacques accompagnant un apéritif pris sur place.

La soirée s’est clôturée par un repas partagé au restaurant avec les participants afin de débuter au mieux la nouvelle saison.