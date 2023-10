Bozouls. Soleil d’automne dans le Tarn-et-Garonne

Une quarantaine d’adhérents du Club du 3e âge Soleil d’Automne montaient à bord des Cars Teyssèdre en direction de Caussade pour une visite ludique et pédagogique pour tout savoir sur la fabrication du chapeau de paille.

C’est doté d’un canotier sonore que le public découvrait la grande histoire de l’industrie chapelière en Quercy Caussadais.

Ensuite, poursuite de l’épopée chapelière dans l’atelier du formier.

L’artisan sculpte des blocs de bois en tilleul servant de moule à la réalisation de tous types de chapeaux.

Dans l’arrière-boutique on peut assister à la présentation des différentes matières pour chapeaux de ville, panamas feutres et pailles jusqu’au produit fini.

Pour conclure la matinée le restaurant attendait les convives pour un délicieux cassoulet voué à régaler les papilles.

L’après-midi, direction de la Bastide du Temple pour la visite du Domaine de Gazania.

Cette exploitation familiale installée dans des bâtiments anciens en brique de terre, possède un domaine viticole de 10 hectares produisant des vins : blancs, rosés, rouges et jus de raisins ainsi qu’une serre de production de plantes à massifs et une serre exotique de 900 m2. Ce fut pour les visiteurs agréable de déambuler dans ce labyrinthe d’eau à la découverte de nombreuses plantes tropicales, de magnifiques oiseaux multicolores rappelant les îles sous la fraîcheur des brumisateurs. Après un passage par la cave de dégustation et quelques achats, retour en direction de Bozouls pour le groupe ravi de cette belle escapade ensoleillée en Tarn-et-Garonne.