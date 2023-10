Flavin. La Voûte et la coupe du monde de rugby

Chaque soirée où la France joue, le bar de la Voûte se remplit.

Tout le monde est derrière cette équipe. Petits et grands, dans une ambiance joyeuse, font leurs commentaires de façon plutôt chauvine, mais quoi… c’est normal, c’est "notre" coupe du monde, chez nous, en France ! Les pronostics vont bon train quand l’action s’anime, les voix s’élèvent et les applaudissements fusent. Depuis le début de la compétition ce n’est que du bonheur et maintenant les quarts de finale arrivent, le plus dur commence ! Le rendez-vous est pris pour le dimanche 15 octobre à 21 h. Les membres de l’Assos ‘ Flavinoise vous attendent au bar associatif La Voûte, place St-Pierre.