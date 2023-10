Saint-Christophe-Vallon. Le RDV handball sur de bons rails

Samedi soir les 17 ans filles du RDV Handball ont ramené une nouvelle victoire (16-37) de leur déplacement à Albi. À Saint-Céré, les seniors filles 1 ont poursuivi leur sans-faute depuis le début de saison, face à une équipe difficile à manœuvrer surtout à domicile (26-27).

Bien rodée et avec l’apport de jeunes éléments, l’équipe d’Axel et Yann occupe une place méritée en tête du classement. Les seniors filles 2 se sont inclinées à Espalion (15-13) ; une défaite encourageante avec un effectif qui s’étoffe progressivement. Dimanche, les 15 ans garçons qui recevaient Rodez ont remporté les 3 tiers-temps et engrangé une victoire sans bavures (37-19). Après un début de saison poussif, les seniors garçons1 se relancent avec leur excellente prestation contre l’Union.

Une défense retrouvée, une attaque efficace et une envie rageuse les ont conduits vers une belle victoire (36-29). Prochain match à Rodez.

Les seniors garçons 2 s’inclinent 35-29 à Carmaux.