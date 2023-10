Rignac. Les footballeurs tenus en échec

Un nul inespéré grâce à un penalty bienvenu ! Ce pourrait être le résumé de ce match qui opposait l’équipe fanion du coach Chambéry aux Hauts-Garonnais de Saint-Orens. La partie avait bien démarré pour les locaux. Gladin a eu la première occasion de scorer mais il a trop tergiversé. S’ensuivirent trois corners sans résultat. À la 12e minute, les visiteurs ont mené une première offensive avec un centre en retrait et une reprise gagnante. À partir de ce moment, les Hauts-Garonnais ont affiché une meilleure maîtrise. Mais d’un côté comme de l’autre, aucune offensive dangereuse, les deux gardiens passant une soirée relativement tranquille. On jouait les arrêts de jeu lorsqu’à l’entrée de la surface de réparation le ballon aurait fini sa course sur le bras d’un défenseur adverse : pas évident depuis la touche. Penalty, des palabres et égalisation 1 à 1 de Defez. Ouf !

Autres résultats. SG2 – Dourdou : 2 à 1 ; SG3 – Manhac : 3 à 2 ; Pays Alzuréen – SG : 1 à 3 ; Lévezou – SF1 : 0 à 5 ; U17 I – Ouest Aveyron : 4 à 0 ; U17 II – Bassin : 2 à 6 ; Luc-Primaube – U15 I : 4 à 0 ; Bas Rouergue – U15 II : 1 à 3.