Rignac. Les jeux de société ont le vent en poupe

C’est ce que les responsables de la médiathèque voulaient prouver en organisant un après-midi jeux. L’animatrice Sandrine avait mis à disposition une trentaine de jeux. En fait, il y a eu plus de jeux que de joueurs. Dommage pour les organisateurs car Sandrine disposait de jeux de société classiques et d’autres très peu connus du grand public : du jeu de société qui se pratique en famille à certains jeux de stratégie pour adultes. Petits et grands qui sont venus ont pris du plaisir à jouer. Mais ces jeux auront des difficultés à résister aux jeux électroniques que les jeunes pratiquent sur les écrans des consoles, tablettes et portables.