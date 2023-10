La Loubière. Une belle randonnée solidaire

En franchissant le cap des 200 inscriptions pour la randonnée organisée dans le cadre d’Octobre Rose, les organisateurs peuvent se réjouir d’avoir égalé les succès des précédentes éditions. 825 euros ont été collectés auprès de ces randonneurs solidaires qui ont profité de circuits fort agréables de 6 ou 11 kilomètres et d’une chaleur inhabituelle en cette saison. À l’arrivée, la collation offerte par la municipalité de La Loubière a permis de prolonger ce rassemblement dans une belle ambiance et agrémenté de l’espoir d’avoir apporté soutien et réconfort à tous ceux qui souffrent de cette maladie et de judicieux conseils pour tous ceux qui doivent prendre toutes les précautions pour s’en prémunir.