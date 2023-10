CARTES. Sécheresse : les deux tiers du département en crise, l'Aveyron a soif et attend la pluie avec impatience

Le déficit pluviométrique est actuellement de 98 % par rapport à un mois d'octobre normal dans le département.

Un mois de septembre le plus chaud jamais enregistré (+3,9°C par rapport à la normale), des records de chaleur durant la première semaine d'octobre, jusqu'à 30°C soir jusqu'à 10°C au-dessus des températures normales, des pluies rares et faibles qui représentent un déficit pluviométrique de 98% par rapport à un mois d'octobre normal : la préfecture de l'Aveyron a décidé en conséquence de renforcer les mesures de "restriction des prélèvements d'eau et usages à partir du milieu naturel", et ce à compter de ce samedi 14 octobre.

Désormais, la quasi-totalité de l'Aveyron se retrouve en situation de crise ou d'alerte renforcée, exception faite de la vallée du Tarn qui demeure en vigilance.

16 zones se retrouvent en situation de crise (+3) :

Affluents du Lot amont (renforcement);

Truyères (renforcement);

Affluent s du Lot domanial amont (maintien);

Diège (maintien);

Aveyron source et son bassin (maintien);

Viaur non réalimenté et les affluents du Viaur (maintien);

Cérou non réalimenté et ses affluents (maintien);

Alzou et ses affluents (maintien);

Bonnette et ses affluents (renforcement);

Baye et ses affluents (maintien);

Seye et ses affluents (maintien);

Dourdou de Camarès amont et Len (maintien);

Dourdou de Camarès aval et Sorgues (maintien); Rance (maintien);

Orb (maintien);

Hérault (maintien).

5 zones sont placées en situation d'alerte renforcée :

Dourdou de Conques (renforcement);

Aveyron médian et son bassin (maintien);

Basse vallée de l'Aveyron (renforcement);

Serène (maintien);

Affluents rive droite du Tarn médian (maintien).

1 zone est au niveau d'alerte :

Viaur aval (de Thuries) réalimenté (maintien);

Enfin, seules 5 zones sont en vigilance, le niveau le plus bas d'alerte :

Célé (maintien)

Viaur amont (de Thuries) réalimenté (maintien);

Tarn amont (maintien);

Tarn médian (maintien);

Affluents rive gauche du Tarn médian (maintien).

La quasi totalité du département en situation de crise ou d'alerte renforcée. Capture d'écran - Préfecture de l'Aveyron

A quand la pluie ?

Ce samedi 14 octobre marque également le retour des précipitations pour plusieurs jours accompagnées d'une nette baisse des températures, jusqu'au mardi 17 octobre, mais celles-ci ne devraient être guère soutenues sauf temporairement sur le Sud-Aveyron, selon Météo France. Elles devraient permettre tout de même une réhydratation des sols, prévoit la Préfecture, "avant le retour d'un temps sec".

De la pluie ce week-end et en début de semaine prochaine. Suffisant ? Capture d'écran - Météo France

L'eau potable toujours en tension

La totalité de l'Aveyron est placé en niveau d'alerte pour l'eau potable depuis le 26 août. Une situation qui ne change pas et qui s'aggrave même sur certaines portions du territoire. Des communes ont ainsi pris des mesures plus restrictives concernant l'usage de l'eau potable.

Consultez ici et en deux clics l'arrêté de restriction de prélèvement et usage de l'eau de votre commune.