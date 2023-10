Luc-la-Primaube. Les footballeurs seniors solidaires de l’opération Octobre rose

Vendredi dernier a eu lieu la remise des maillots Octobre rose à Luc-Primaube football club en partenariat avec Nicolas Jeay Assurances et Ô Sports équipementier sportif en présence de Myriam Alauzet, coprésidente du club et de Cédric Albinet, adjoint au maire. Ces maillots seront vendus au profit de la Ligue contre le cancer Aveyron et seront portés par les équipes seniors durant tout le mois d’octobre. L’objectif étant de vendre un maximum de maillots afin de collecter un maximum de fonds. Réservation des maillots au prix de 50 € minimum auprès de Myriam au 06 83 01 96 04. En championnat, l’équipe fanion a décroché sa 2e victoire de la saison au Monastère, 5 à 1 (buts de Melhado (4) et de Arnal), au terme d’une rencontre où les Luco-Primaubois ont pris le dessus sur les locaux en 2e période. L’équipe 2 s’est imposée 3 à 1 face à Lévézou. Le succès appelant le succès, c’est invaincu et en tant que leader de leur poule que l’équipe 3 se déplaçait à Olemps. Elle a enchaîné une 4e victoire consécutive (7 à 1), au terme d’un match maîtrisé de bout en bout dans lequel les protégés de Régis Albinet se sont avérés supérieurs dans tous les compartiments du jeu. Les U17 se sont inclinés 3 0 à face à JSL. Chez les U15, victoire de l’équipe 1, 4 à 0 (buts de Pierre, Robin (2) et Rayan) contre Montbazens/Rignac et défaite de l’équipe 2 contre Rieupeyroux Bas Rouergue, 1 à 8. Chez les U13, défaites de l’équipe 1, 3 à 1 face à Mende et 2 à 0 contre le RAF, victoires de l’équipe 2, 4 à 1 face à Espoir foot 3 et 4 à 0 face Lévézou 2, défaites de l’équipe 3, 3 à 1 et 1 à 0 et victoires de l’équipe 4, 6 à 0 contre Comtal et 5 à 1 contre Espoir foot. Chez les U11, l’équipe 1 s’est imposée 2 à 0 contre Rieupeyroux et s’est inclinée 2 à 1 contre Espoir Foot 88. Victoires de l’équipe 2, 10 à 0 contre Réquista et 5 à 1 contre Onet 2. Victoires de l’équipe 3, 3 à 0 contre Lévézou 2 et 4 à 1 contre Pareloup Céor.