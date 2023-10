Météo : prudence sur les routes, le brouillard fait son retour la nuit et le matin, adoptez le bon comportement au volant

Avec le refroidissement de l'air et les chutes des températures la nuit, le brouillard refait son apparition en automne.

Comme l'explique sur son site internet Météo France, le brouillard est une suspension dans l'atmosphère de "très petites gouttelettes d'eau réduisant la visibilité au sol à moins d'un kilomètre".

Visibilité au sol réduite

Les gouttelettes d'eau sont maintenues en suspension par les mouvements turbulents de l'air. Le brouillard est en fait un nuage dont la base touche le sol.

"L'automne est la saison la plus favorable à la formation de brouillard avec le retour des premiers refroidissements qui sont très souvent associés à des passages perturbés alternant avec des périodes anticycloniques", détaille les prévisionnistes.

L'Aveyron impacté

Aussi, prudence sur les routes le matin, avec le retour des brouillards et des brumes, engendrant de fait, une réduction de la visibilité au volant.

En Occitanie, les départements de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Tarn, de l’Hérault et du Gard sont particulièrement concernés.

"Les différents processus de formation de brouillard sont bien connus, mais leur localisation et leur intensité restent difficiles à prévoir avec précision. Un brouillard n'est gênant pour un automobiliste qu'à partir de 200 m et surtout en dessous de 50 m", précise encore Météo France.

54 jours de brouillard par an en moyenne sur Millau

Généralement, ce sont les régions les plus humides qui sont particulièrement touchées. Si on se réfère au nombre moyen annuel de jours de brouillard, la Pointe du Raz en Bretagne enregistre le chiffre le plus haut avec 85 jours par an. Elle est suivie de Limoges, en Nouvelle-Aquitaine (82 jours), Mont-de-Marsan dans les Landes (78 jours). On trouve au Millau (54 jours).

Le nombre annuel de jours de brouillard en France. Document - Météo France

Toujours selon Météo France, il existe quatre types de brouillard : le brouillard de rayonnement typique de l'hiver ; le brouillard givrant que l'on retrouve sur les chaussées ; le brouillard d'advection très épais ; le brouillard d'évaporation.

Quelle conduite adopter ?

Le brouillard peut s'avérer dangereux sur la route. Pour deux raisons : la réduction de la visibilité et la réduction de la perception des distances.