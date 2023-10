Aveyron : la pépinière d'entreprises Chrysalis de Decazeville lance un concours à la création

Alors que certains projets de la pépinière prennent leur envol, Chrysalis organise un concours à la création d’entreprises pour leur succéder. Avis aux entrepreneurs.



La pépinière d’entreprises Chrysalis lance un concours à la création d’entreprises pour implanter de nouveaux projets au sein de ses locaux, dans la zone du Combal de Decazeville, ou trois bureaux seront bientôt libres. Il est destiné aux porteurs de projet au stade de l’idée de création, aux créateurs d’entreprises ou aux jeunes entreprises créées depuis moins de 5 ans. La période de dépôt des dossiers de candidature a démarré le 9 octobre et prendra fin le 8 décembre, avant que les entrepreneurs ne passent devant un jury. Les lauréats bénéficieront d’un hébergement en incubateur d’entreprises, dans un espace de coworking, puis, ou directement, en pépinière d’entreprises dans des bureaux individuels.

Créé en 2003, ce service de développement économique de la Communauté de communes de Decazeville a accompagné et maximisé les chances de réussite d’une quarantaine de projets. « Ils bénéficient de tout l’accompagnement, en conseil, en gestion, en formation et en mise en relation », explique François Marty, président de Decazeville communauté. La pépinière est aussi et surtout un espace de convivialité et de partage qui est un remède à l’isolement des jeunes entrepreneurs. « La vie de pépinière, c’est l’un qui va toquer à la porte de l’autre pour demander de l’aide ou un conseil. Ils échangent entre eux et s’entraident. Il y a des synergies entre les entreprises », complète Sabrina Bartoletti, directrice de la pépinière. « L’équipe de la pépinière est là pour les aider. Nous avons l’avantage d’être flexibles, pour trouver des solutions. »

Filham,un exemple de réussite

Le suivi est également régulier et personnalisé. « On fait un point une fois par trimestre. On les accompagne pendant toute la maturation du projet. » Jusqu’à son envol.

Le cas de Filham, un cabinet d’architecture qui occupait deux bureaux et qui va bientôt quitter la pépinière pour s’installer dans le centre de Decazeville, place Wilson.

Une fierté pour la pépinière d’entreprises Chrysalis qui contribue ainsi à renouveler le tissu économique local. « C’est l’exemple type d’une réussite en parcours pépinière », se réjouit la directrice. Accompagnée depuis 2019, l’entreprise (qui compte aujourd’hui 4 employés) a franchi toutes les étapes de développement au sein de la pépinière. « On n’imaginait pas la difficulté de la gestion d’une entreprise, des salariés, de la partie commerciale », avouait Isabelle lors de portes ouvertes pour les 20 ans de la pépinière en juin dernier.

Ce départ va ainsi permettre de renouveler une partie des projets hébergés. Lors du dernier concours lancé en 2019, trois entreprises avaient ainsi rejoint la pépinière.