Argences en Aubrac. Hommage de l’ADMR à Jean Balitrand pour ses 100 ans

Samedi, avait lieu dans une salle nouvellement restaurée de l’ancienne mairie d’Alpuech, une belle cérémonie pour fêter les 100 ans de Jean Balitrand. Pour l’occasion, cette grande figure d’Alpuech et du territoire était entourée de toute sa famille, de personnalités et responsables politiques et des habitants du village venus rendre hommage à leur centenaire.

L’ADMR tenait aussi à être de la fête, représentée par Monique Reynal qui depuis une dizaine d’années livre les repas au domicile de M. Balitrand, 3 fois par semaine, tout au long de l’année.

On peut penser que ce service, en participant, pour sa modeste part, au maintien de M. Jean Balitrand à son domicile, a permis que ce bel hommage ait lieu ce samedi sur la place ensoleillée d’Alpuech.