Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le club mouche de la marmotte a soufflé ses 10 bougies

Le club mouche de la marmotte a fêté son 10e anniversaire. Près d’une quarantaine d’invités des clubs voisins (Gévaudan en Lozère), Espalion, Rodez et l’association des petits pêcheurs de la Muse et des Raspes) sont venus fêter l’événement.

La journée a débuté le matin à la salle de la cascade, avec le discours de bienvenue du président de l’association marmotte. Puis ce fut les interventions d’Alexis Solignac, ingénieur hydrobiologiste, sur le changement climatique en Aveyron, comment l’évaluer ? Où en est-on ? et Romain Gabriel, guide de pêche et éleveur de coqs, sur l’élevage de coq de pêche. La matinée écoulée, ils ont tous partagé en repas traditionnel, aligot saucisse, dans une ambiance chaleureuse et conviviale qui a été l’occasion d’échanger et de partager leurs connaissances. Ils sont tous partis sur les berges du Lot pour une partie de pêche, avec plus ou moins de succès.

Les membres de l’association vous donnent rendez-vous, vendredi 20 octobre, à 20 h 30, à la salle des vignerons, au centre social du pays d’Olt et comptent sur votre présence.