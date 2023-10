Boussac. Les marcheurs ont pris de la hauteur

En ce dimanche d’octobre, les randonneurs avaient délaissé les chemins de Boussac et du Ségala pour prendre de la hauteur en se rendant à Ste-Geneviève- sur-Argence afin de participer à la très renommée davalada. Noyés dans l’imposant troupeau de plus d’un millier de participants, les Boussacois ont pu apprécier chaque instant de cette magnifique journée qui a commencé au village de Lacalm. Une fois la pomme d’accueil grignotée, les premières drailles conduisaient les promeneurs vers le plateau, havre de calme et de plénitude. Une première pause au buron des Boules pour prendre le café, voire plus avec l’accompagnement musical, avant de reprendre les chemins qui menaient jusqu’au prochain buron des Contrats où les incontournables farçous régalaient les papilles. Le parcours se prolongeait toujours au travers des estives et de leurs célèbres pensionnaires estivales, stoïques face à l’imposant troupeau de bipèdes. Un peu de fraîcheur pour traverser les sublimes fages (forêts de hêtres), le franchissement de l’Argence et ses eaux vives et la remontée vers le buron près d’Alpuech pour prendre l’apéritif, le bien nommé kir d’Aubrac, pris bine sûr avec modération. C’est ensuite au village d’Alpuech que filait l’aligot accompagné du bœuf fermier pour régaler la joyeuse troupe de marcheurs. Une fois le café servi, c’était la descente vers Vitrac-en-Viadène pour la fin de ce périple, servi sur un plateau par une importante et méritante équipe de bénévoles.

Il ne restait plus alors que la deuxième davalada du jour pour réintégrer le Ségala, la tête remplie de belles images et de bons souvenirs.