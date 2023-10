Plus qu’une gêne, le bruit est une source de souffrance au travail

(ETX Daily Up) - Papotage entre collègues, tapotement des doigts sur le clavier d’ordinateur, notifications sonores… Difficile de garder le compte de toutes les sources de bruit en entreprises. Si ces nuisances sonores peuvent agacer, elles ont parfois de lourdes répercussions sur la santé physique et mentale des travailleurs.

Plus de la moitié des actifs de l’Hexagone (52%) se disent gênés par le bruit ambiant sur leur lieu de travail, selon le nouveau baromètre Ifop-JNA. Sans surprise, ce sentiment est prépondérant chez les professionnels du BTP. Ces derniers attribuent une note de 5,5 sur 10 au niveau de bruit auquel ils sont exposés dans le cadre de leur métier. C’est bien plus que la moyenne nationale (4,9/10). Cette forte exposition aux nuisances sonores suscite de vives craintes chez les spécialistes du bâtiment et de la construction. Pour preuve, 16% de ceux interrogés craignent de développer une surdité ou des troubles auditifs à cause du bruit inhérent à leur profession. Mais les Français travaillant dans le domaine du BTP ne sont pas les seuls à s’inquiéter de l’impact du bruit. Près de la moitié des actifs en poste (45%) déclarent que les nuisances sonores ont au moins une répercussion sur leurs oreilles au quotidien. Les moins de 35 ans sont particulièrement nombreux à s’en plaindre (52%) Outre la perte d’audition, le bruit a des conséquences sur la santé mentale et physique. Ainsi, 60% des travailleurs disent que les nuisances sonores au travail suscitent chez eux de la fatigue, de la lassitude et de l’irritabilité. Cela peut également devenir une source de souffrance psychologique (31% des répondants) et même provoquer de l’hypertension artérielle (23%).

Un enjeu de santé publique

Ces résultats montrent à quel point travailler dans un espace bruyant n’est pas une chose anodine. Sur le plan professionnel, cela peut provoquer des tensions. Un tiers des actifs confient que les discussions entre collègues sont une source de bruit qui les exaspère particulièrement. À cela s’ajoutent les incessantes allées et venues dans l’open space des "loud labourers" (et des autres professionnels qui ont la bougeotte) et les conversations téléphoniques et/ou en visioconférence. En plus d’être une source d’agacement, les nuisances sonores en entreprise nuisent fortement à la qualité des échanges entre collaborateurs. Quelque 49% des actifs de l’Hexagone estiment que le bruit peut être à l’origine d’incompréhension avec son manager, tandis que 44% pensent que cela peut créer des conflits.

Mais alors comment faire pour lutter contre les effets néfastes des nuisances sonores ? Un nombre croissant de salariés choisissent de s’équiper d’écouteurs ou de casques antibruit pour s’en prémunir. Cependant, cette parade ne permet pas toujours de créer la bulle de tranquillité qu’ils recherchent pour mener à bien leurs missions et gagner en productivité. Le télétravail est également une option pour se protéger du brouhaha inhérent à la vie de bureau. Toutefois, les actifs qui pratiquent le travail à distance ne sont pas immunisés des nuisances sonores. En effet, 60% des télétravailleurs occasionnels (c’est-à-dire deux à trois jours par semaine) se disent gênés par le bruit dans leur vie quotidienne.

Tenir compte des expositions sonores est donc un véritable enjeu pour les entreprises de l’Hexagone. Si le premier réflexe des employeurs consiste à mettre à disposition des protections individuelles contre le bruit, cela ne suffit pas à soulager leurs collaborateurs. D’autant plus que 70% de ces derniers se disent prêts à faire des efforts pour limiter le bruit et les nuisances sonores dont ils sont responsables sur leur lieu de travail. LaL’édition 2023 du baromètre Ifop-JNA a été réalisée auprès d’un échantillon de 1103 personnes, représentatif de la population française active occupée âgée de 18 ans et plus, à l’occasion de la 8e Semaine de la Santé Auditive au Travail. Les interviews ont été menées par questionnaire auto-administré en ligne du 12 au 14 septembre 2023.