"Un p’tit tour aux chants" était proposé aux seniors du territoire à Arvieu

Invités gracieusement par la communauté de communes, par l’intermédiaire du PIS et accueillis par la mairie d’Arvieu, les seniors du Lévézou, ont fait "un p’tit tour aux chants", mercredi 4 octobre à la salle Raymond-Almès. Yves Lavernhe les a transportés dans un voyage dans le passé, au temps des veillées familiales près du cantou quand, "au clair de la lune", des chansons d’amour, de travail ou de révolte égayaient les soirées.

Le conteur est aveyronnais, aussi a-t-il collecté contes, légendes et chansons de la région. Il n’est donc pas surprenant que, lorsqu’accompagné de son petit accordéon et de sa guitare, il a chanté ritournelles, chants traditionnels et histoires d’hier et de toujours en français ou en patois, souvent connus par le public, ce dernier a repris gaiement avec lui couplets et refrains.

Si les bons moments ont toujours une fin, après le spectacle c’est le partage d’une très bonne fouace qui a assouvi la faim des participants ainsi cet après-midi festif a été clôturé de façon traditionnelle.