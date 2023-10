Onet-le-Château. Le club n’en finit pas de grandir

Il y avait beaucoup de monde dans la salle de la Penchoterie pour participer à l’assemblée générale du club de bridge.

Ce qui a prévalu lors de la saison 2022-2023 c’est une remarquable assiduité aux tournois bi-hebdomadaires qui ferait bien des envieux parmi les clubs de bridge d’Occitanie. Les effectifs ont augmenté de façon conséquente en passant de 40 à 45 licenciés et de 52 à 58 adhérents. Outre l’attraction qui se dégage du club, fruit d’une convivialité qui est la marque de fabrique de l’association les Amis du bridge d’Onet-le-Château, le club castonétois a vu le nombre de ses licenciés grossir des cinq élèves formés par Pierrot Gintrand. Ces nouvelles recrues qui ont assimilé un enseignement dispensé gratuitement tout au long de l’année écoulée, peuvent désormais se frotter aux joueurs un peu plus chevronnés sans avoir à pâlir de la comparaison. Comme à l’accoutumée un tournoi s’est déroulé en faveur du Téléthon et, innovation cette année, une "rencontre aveyronnaise du bridge" a réuni des joueurs issus des clubs de Villefranche-de-Rouergue, de Rodez et d’Onet-le-Château.

Le bureau qui, comme le veut la tradition était démissionnaire a été reconduit dans son intégralité. Les finances du club, particulièrement saines ont permis d’offrir à l’ensemble des adhérents des repas de qualité en juin pour marquer l’arrivée de l’été et ce mardi à la fin de l’assemblée générale.

En ce qui concerne la saison à venir les adhérents se retrouveront pour une nouvelle séance dégustation lors du repas de Noël, puis suivront des fins d’après midi "galettes" et "crêpes". Il ne faut pas croire cependant que le bridge castonétois ne se résume qu’à une suite d’agapes aussi savoureuses soient-elles. Il y aura des tournois appelés "simultanés" qui permettent parfois à plus de 3 000 joueuses et joueurs répartis dans l’hexagone de s’affronter et donc de vérifier le niveau de chacun. Enfin 2024 verra un événement essentiel s’inscrire dans la vie du club, il est aujourd’hui trop tôt pour en parler, mais chacun sait qu’un "déménagement" interviendra en principe à la fin du printemps.

Si vous êtes nouvellement retraités ou simplement à la recherche d’une activité qui aura pour effet de faire travailler vos neurones, composez le 07 66 87 81 32, vous serez chaleureusement accueillis.