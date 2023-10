Villecomtal. Le public a goûté le "Summum"

Ces jours derniers, l’esplanade des quilles de Villecomtal s’est transformée en théâtre de verdure le temps d’une représentation proposée par la compagnie Les Moustachues. C’était la première du spectacle "Summum".

La Communauté de communes a accueilli la Compagnie Les Moustachues deux fois en résidence depuis 2021.

Le sujet traite des représentations des corps féminins dans l’espace public.

Le terrain de quilles a accueilli une soixantaine de spectateurs. Rires, attention et applaudissements traduisaient bien l’adhésion du public. Plusieurs spectateurs ont déclaré avoir passé un très bon moment et avoir trouvé très bon le jeu des acteurs, et très intéressant et original le thème.

En ce qui concerne le cadre, théâtre de verdure, c’était aussi la beauté et le bonheur. Avec "Summum", le "comment en touchant l’excès on constate l’absurde" a trouvé ses disciples.