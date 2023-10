Un exemple concret avec la crèche d’Espalion

Dans le cadre du mois de l’architecture Occitanie 2023, qui se tient jusqu’au 31 octobre à la galerie Sainte-Catherine de Rodez, le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) met en avant l’utilisation de matériaux naturels et locaux dans la construction sous le thème "TerraFibra Architectures". Une exposition présente des exemples nationaux et internationaux illustrant cette approche. Un échantillon du mur de la future crèche de communauté de communes Comtal, Lot et Truyère à Espalion est exposé. Dirigé par les cabinets d’architecture Atelier ORRA et WIP Architecture en collaboration avec les bureaux d’études OCD et Batiserf, ce projet privilégie les matériaux biosourcés.

Pour la construction de la crèche, les architectes ont opté pour des façades en béton de site, fabriquées à partir de granulats récupérés de la déconstruction et de chaux similaire à celle du château de Calmont-d’Olt.

En parallèle, la structure intérieure est composée de poteaux-poutres en bois préfabriqués. Cette approche met en avant l’innovation de l’équipe de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage, recréant un processus de mise en œuvre de matériaux locaux. L’entreprise Bernard, en charge du lot maçonnerie, a joué un rôle essentiel en développant ses compétences, en réalisant des essais mécaniques et en collaborant avec Batiserf pour valider le procédé. Le béton de site est mis en place à consistance sèche dans un coffrage coulissant, puis damé manuellement, rappelant le processus de la terre crue compactée (pisé).

Ce projet est un exemple concret de construction durable, privilégiant l’utilisation de matériaux biosourcés, l’innovation dans les méthodes de construction et la valorisation des compétences locales. Il s’inscrit dans une démarche de construction responsable, respectueuse de l’environnement et des ressources locales.