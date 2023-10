Basket-ball : l’Élan Aveyron s’enlise : "On n’est pas au niveau"

Les Aveyronnaises ont chuté pour la cinquième fois de la saison, dimanche 15 octobre contre Riorges (44-65), à l'occasion de la 5e journée de Nationale 3 féminine. Et leur moral est plus qu’entamé.

Yeux embués, mots difficiles à trouver. La cinquième chute de l’Élan Aveyron a mis un coup à Nicolas Flottes et ses protégées, dimanche 15 octobre. Alors qu’elles comptaient sur leur confrontation avec Riorges pour accrocher leur première victoire et enrayer le cercle vicieux dans lequel elles étaient coincées, les Aveyronnaises sont passées à côté du duel et le compteur affichait – 21 au buzzer final (44-65).

"C’est un naufrage. Il ne se passe rien. Rien ne veut nous sourire. On est en mode survie", soufflait l’entraîneur, attristé. Et le match avait déjà difficilement commencé pour les locales, comme un coup du sort : à la 2e minute, sur une phase d’attaque de Riorges, Justine Goulignac s’est mal réceptionnée et le craquement de sa cheville a résonné dans la salle primauboise, comme ses cris en suivant. Souffrant trop, l’Aveyronnaise est sortie du parquet portée par Nicolas Flottes, avant de prendre la direction des urgences.

"Ça va être très dur de se relever"

Derrière, les joueuses de l’EAB ont donné le ton le temps de quelques minutes, notamment grâce au premier trois points de Marine Terral. Mais les visiteuses, sereines en défense, ont rapidement pris le contrôle… pour ne plus le lâcher. La bande à Audrey Hautcolas s’est accrochée pendant toute la première mi-temps, ne laissant les Ligériennes prendre trop d’avance. Mais le déchet au shoot et les trous en défense se sont accentués au retour des vestiaires. Et les protégées de Nicolas Flottes voyaient leurs adversaires prendre le large. Ce malgré la maladresse des visiteuses, qui ont aussi manqué beaucoup de points.

"Il y avait un manque de qualité. On ne peut pas dire qu’on ait manqué d’envie, mais techniquement… On a fait de grosses erreurs défensives qui nous ont coûté des points. Offensivement, on n’est pas arrivé à faire trois passes sans perdre un ballon", analysait Flottes.

L’entraîneur avait dû mal à envisager les prochains jours. "Honnêtement, ça va être très dur se relever après ça. L’opération est très très mauvaise. Il va falloir trouver des objectifs à aller chercher, parce que ça va être un long jour sans fin." Il ajoutait : "On n’était pas au niveau, tout simplement. Elles étaient six en face, on a pris 20 points. On peut le tourner dans tous les sens, les absences, etc. On n’est pas au niveau."