Basket-ball : victoire impérative pour l’Elan Aveyron

Les protégées de Nicolas Flottes accueillent Riorges, dimanche 15 octobre (14 heures), à l'espace Saint-Exupéry de La Primaube.

Dimanche primordial pour les filles de l’Élan Aveyron. Après quatre défaites en autant de rencontres jouées, la bande à Audrey Hautcolas (12e) doit battre Riorges (10e),dimanche 15 octobre (14 heures) sur le parquet de l’espace Saint-Exupéry de La Primaube, si elle veut se donner de l’air. "Tout autre résultat qu’une victoire nous mettrait en grande difficulté." À écouter l’entraîneur Aveyronnais, Nicolas Flottes, pour l’EAB, la donne est très claire : "Il n’y a pas de détour possible". Face à un promu qui n’a pour l’instant gagné qu’un de ses duels, adversaire direct pour le maintien, le coach qualifie le match d’aujourd’hui comme "vital".

Toujours en quête de leur premier succès, les protégées de Nicolas Flottes devront encore patienter pour voir le retour de Laura Sincholle, convalescente (orteil cassé), qui manque terriblement dans la raquette aveyronnaise. Et le technicien concède : "Nous n’avons que très peu d’information sur les adversaires. Nous avançons donc à l’aveugle." "Cela va nous permettre de nous concentrer sur nous-même, et nous en avons besoin", relativise-t-il en ajoutant : "Dans ce début de championnat compliqué pour nous, je compte sur les joueuses pour faire bloc et mettre le bleu de chauffe. J’espère que le public sera présent en masse pour nous soutenir et nous porter vers notre premier succès", souligne Flottes.

Le groupe : Terral, Goulignac, Miravitllas, Viguié, Hautcolas, Gal, Gueye, Bouissou, Laval, Vermande, Picard.