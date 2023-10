Rignac. Bon bilan estival à l’espace Georges-Rouquier

Après un été riche en projections plein air et visiteurs, les membres de l’association Georges-Rouquier ont reçu des groupes de visiteurs venus de l’Aveyron, du Tarn, du Lot et de plusieurs lycées. Les terminales du lycée Louis-Querbes de Rodez ont visité l’espace dans le cadre d’un sujet de cours initié par les professeures de lettres et d’histoire. L’association met en place des projets "d’éducation à l’image" avec les collèges et lycées aveyronnais.

L’inscription au Pass Culture de l’espace permet à ces établissements de programmer des visites gratuites. " Lors des Journées du patrimoine, près de cent visiteurs sont venus découvrir l’œuvre de Georges Rouquier… le ciné-club du 1er vendredi du mois a trouvé son public de cinéphiles malgré la concurrence du rugby" explique le président Jean-Claude Trébosc.

À découvrir prochainement au ciné-club : "L’école du bout du monde" et "L’innocent".

L’exposition temporaire "Biquefarre 40 ans" sera visible à la médiathèque de Rignac du 3 au 30 novembre.

L’espace Georges-Rouquier sera ouvert les 1er et 11 novembre et toute l’année pour les visites de groupes sur réservation au 05 65 42 19 89 ainsi que sur le site www.espacegeorgesrouquier.fr