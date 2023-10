Drone Aveyron Services prend de la hauteur : comment ces machines volantes intelligentes sont devenues indispensables

À 51 ans, le ruthénois Jean-Pascal Viguier dirige Drone Aveyron Services depuis 2016. Grâce à ces machines volantes intelligentes, il a su se rendre indispensable dans de nombreux domaines. Parés au décollage ?

Très tôt, Jean-Pascal Viguier a eu la tête dans les nuages. Au sens propre de l’expression. En 1990, avant même de souffler ses 18 bougies et alors qu’il pratique déjà plusieurs sports aériens, il passe son premier brevet de pilote d’avion. En 1998, c’est le brevet de pilote professionnel et la qualification de vol aux instruments de navigation.

Créée en 2016

Jusqu’en 2005, il travaille à la fois à l’École nationale de l’aviation civile (ENAC) à Toulouse et comme pilote intérimaire pour de petites compagnes de transport d’affaire. Puis Jean-Pascal Viguier revient sur les terres ruthénoises et opère un virage en 180 degrés en travaillant dans le domaine des énergies. Finalement, cette double compétence va donner naissance à sa propre société, Drone Aveyron Services, en 2016.

Plus de 25 000 inscrits à la Direction générale de l'aviation civile

"À l’époque, il n’y avait pas de réglementation, aujourd’hui, elle est européenne. Au départ, il y avait une dizaine de télépilotes de drones en France, aujourd’hui, nous sommes plus de 25 000 inscrits à la Direction générale de l’aviation civile (DGAC). Pour obtenir le brevet, il y a un examen théorique et pratique. Mon métier, c’est exploitant de drone civil professionnel", explique Jean-Pascal Viguier qui travaille pour aussi bien pour des industriels, entreprises et artisans, que pour des collectivités.

Un créneau concurrentiel

"Au départ, la communication représentait une importante part de mon activité ; aujourd’hui, je dirais que c’est environ 35 %. C’est le créneau où il y a le plus de concurrence parce que c’est le plus facile. Je produis des films institutionnels, pour lesquels je m’associe généralement avec des boîtes de production comme cela a été le cas pour les 100 ans de la RAGT, des vidéos de mise en valeur du patrimoine pour répondre à des commandes de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) ou de collectivités, et des contenus pour des sites internet".

Inspections et cartographie

Les autres pans de l’activité de Drone Aveyron Services sont plus spécifiques. Il y a les inspections techniques sur des sites où la présence humaine est impossible ou dangereuse comme des monuments, de grands ouvrages architecturaux, des usines ou encore des centrales, qu’elles soient nucléaires, solaires ou de méthanisation.

"Cette partie-là de mon métier est passionnante car elle me donne accès à des sites d’exception. Je peux passer d’un site classé par l’Unesco à un site Seveso (les sites Seveso produisent ou stockent des substances pouvant être dangereuses pour l’homme et l’environnement, NDLR)".

La thermographie

Autre prestation technique que propose Jean-Pascal Viguier : la thermographie. Il s’agit de survoler des bâtiments ou un quartier avec une caméra infrarouge et thermique à la recherche de zones de déperdition de chaleur. "C’est une activité en plein essor compte tenu des efforts pour réduire notre impact sur l’environnement. Les pertes d’énergie sont colossales !"



Drone Aveyron Services fait aussi de la cartographie et de la modélisation 3D. "Lorsqu’un couvreur doit établir un devis pour la réfection de la toiture d’un château par exemple, cela lui prend plusieurs jours, il doit mobiliser deux ouvriers, louer une nacelle, et parfois refaire la pelouse de la propriété qui a été abîmée par les engins. Avec le drone, il me faut deux heures pour faire les images et deux heures pour les traiter, je lui remets un rapport précis et détaillé avec toutes les cotes".

Un expert pour les pompiers

Depuis 2021, Jean-Pascal Viguier travaille aussi avec et pour les pompiers. "Ils voulaient créer un groupe drone au sein du Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et se sont appuyés sur mon expertise et mon expérience", explique le professionnel qui est devenu pompier volontaire expert. Cela signifie que lorsqu’il y a une intervention, il se consacre à une tâche précise.

"J’interviens sur les feux urbains et de forêts, la recherche de personnes égarées ou blessées sur des sites naturels et sportifs, et les inondations. Nous avons mis en place un système de streaming : quand le drone décolle, toute la chaîne de commandement a accès aux images en direct ce qui permet une prise de décision plus rapide et une répartition des effectifs optimale. Pour les hommes sur le terrain c’est aussi une aide précieuse, notamment de nuit pour être guidé vers un point chaud en cas d’incendie par exemple".



Que de chemin parcouru depuis la création de Drone Aveyron Services en 2016 ! "Au commencement de mon activité, je prenais toutes les petites missions que l’on me proposait sur le Grand Rodez et l’Aveyron. Aujourd’hui, j’ai des clients réguliers, dans toute la partie sud de la France, et même quelques projets à l’étranger. Je fais moins de missions mais elles sont plus valorisantes et valorisées. On me sollicite pour inspecter des centrales nucléaires, des parcs photovoltaïques marins de plusieurs hectares… Le milieu des énergies est très pointu mais aussi très fermé. Cela m’a pris du temps pour y entrer mais je suis désormais dans la boucle", se félicite Jean-Pascal Viguier qui a toujours travaillé seul et n’exclut pas d’embaucher ou de s’associer pour pouvoir répondre à de plus gros projets.

"J’ai atteint mes limites en termes de chiffre d’affaires en travaillant seul mais à plusieurs, nous pourrions atteindre 80 à 100 000 euros de chiffre d’affaires". De quoi toucher les nuages…