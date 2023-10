Football : à Rodez, Océane Saunier prend les devants

Depuis la reprise, la Ruthénoise de 27 ans a hérité du brassard mais surtout d’un nouveau poste, celui de ses débuts sur le pré vert : attaquante. Elle a d’ailleurs marqué le premier but sang et or, dimanche 8 octobre.

Normalement, en vieillissant, on recule, mais moi je fais l’inverse", souriait la Ruthénoise Océane Saunier après la première victoire des siennes, dimanche 8 octobre, face à Nantes (1-0). Depuis la reprise, la native de Marseille a avancé d’une ligne pour se muer en attaquante. Une volonté du nouvel entraîneur sang et or Franck Plenecassagne… mais qui avait en fait été initiée par son prédécesseur Mathieu Rufié, lors de l’ultime journée de D1 contre le Paris FC.

Le public de Paul-Lignon était habitué à voir Saunier évoluer au milieu de terrain, mais c’est bien comme attaquante que celle qui a chaussé ses premiers crampons à l’âge de six ans, dans le Cantal, a été formée. "C’est même moi qui l’ai recrutée sous ce poste quand elle est arrivée au club (en 2015)", se souvient l’entraîneur.

"Elle ne pouvait pas le faire en D1"

Si Plenecassagne a fait prendre les devants à sa nouvelle capitaine, c’est pour "une question d’équilibre et une gestion de l’effectif." "L’idée est qu’Océane se sente bien et que ce soit utile. Il faut arriver à cocher les deux cases : individuelle et collective", précise le technicien. Avec les nombreux mouvements estivaux, le secteur offensif ruthénois a subi de grands changements. La cadre a donc un rôle indispensable pour faire le lien avec les nouvelles attaquantes et partager son expérience.

Et la descente des Rafettes en D2 est aussi une des raisons de la montée de Saunier sur le pré. "Elle ne pouvait pas le faire en D1, où elle jouait trop loin du but. Elle n’avait pas la capacité de puissance pour remonter 50 mètres avec un bloc bas, remarque Franck Plenecassagne. Là, on joue plus haut et Océane peut davantage s’exprimer."

Et ce changement de poste est un choix payant pour Rodez : c’est Océane Saunier qui a débloqué le compteur de buts des Aveyronnaises en marquant à la 22e minute contre Nantes. Et les sang et or comptent profiter de cet élan pour leur déplacement à Orléans, cet après-midi (13 heures).

Elles auraient d’ailleurs pu y retrouver Laurène Martin, qui a passé la saison dernière dans l’infirmerie ruthénoise pour soigner une rupture des ligaments croisés du genou gauche avant de rejoindre les rangs orléanais. Mais la milieu de terrain vient tout juste de rechuter et va de nouveau être éloignée des terrains un long moment. Comme le sont toujours Fiona Bogi, Maud Antoine et Coralie Austry sur le Piton.