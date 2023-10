Si vous aviez toujours rêvé de fouler les terres du Rohan du Seigneur des Anneaux, cette commune de Bretagne qui porte le même nom va vous aider.

"Et le Rohan répondra !". Ce célèbre royaume des Hommes de l'univers du Seigneur des Anneaux est aussi le nom d'une commune de moins de 2 000 habitants du Morbihan. En plus du nom, le village a bien l'intention de ne faire qu'un avec l'œuvre culte de Tolkien en créant un festival dédié en 2024.

L'événement se voudra grand public avec des animations culturelles, musicales et artisanales, mais souhaite également s'adresser aux fans du Seigneur des Anneaux avec une programmation spécifique. Le collectif Terres de Rohan pense notamment organiser un dîner dans le style du "Hobbit", accueillir des couturiers de vêtements elfiques ou en invitant les habitants et les commerces à redécorer les rues pour se croire en Terre du Milieu. Des jeux de rôles et des déambulations costumées sont également envisagés. Et que serait le Rohan, pays des dresseurs de chevaux, sans des animations équestres ?

L'occasion de fouler des terres du Rohan

Selon les organisateurs, un programme préliminaire table sur une première édition du festival en mai 2024. À défaut de pouvoir s'offrir un voyage en Nouvelle-Zélande, où ont été tournés les trois films de Peter Jackson, ce sera peut-être l'occasion de véritablement fouler les terres du Rohan !

Le Seigneur des Anneaux est un monument du cinéma depuis maintenant plus de 20 ans, dépassant en trois films les 3 milliards de dollars de recettes et cumulant 17 récompenses aux Oscars. Trois films qui ont marqué toute une génération, et bien avant cela trois livres signés J. R. R. Tolkien qui ont marqué une époque : ils ont été traduits dans 60 langues et se sont vendus à 150 millions d'exemplaires.

Le Rohan est l'un des royaumes des Hommes au cœur de l'histoire de la trilogie, dont ses représentants offrent des scènes qui ont marqué le cinéma à tout jamais :

