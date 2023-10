Le Territoire de Belfort, petit, mais grand par la sobriété électrique

(AFP) - Tout est parti des lampadaires: à Belfort et ses environs, l'attention portée à mieux détecter les pannes d'éclairage public a enclenché un cercle vertueux, classant le département l'hiver dernier parmi les trois premiers où la consommation électrique résidentielle a le plus baissé.

Bon maillage des compteurs communicants, population réceptive, travaux de rénovation thermique et d'éclairage ont été les ingrédients de ces gains de sobriété du plus petit département de France (en dehors de la région parisienne) mesurés par le réseau de distribution Enedis.

Avec le Var et les Landes, le Territoire de Belfort s'est classé dans le trio de tête des départements où la consommation d'électricité des ménages a le plus reculé, sur la période du 15 octobre 2022 au 9 avril 2023 comparé à la même période de l'année précédente, avec -9,7%.

A la différence des deux autres départements, largement équipés de chauffages électriques (respectivement 40% et 52%), les logements dans le Territoire de Belfort en utilisent peu (14%).

Cela "montre que les efforts pour économiser l'électricité se sont portés sur d'autres usages", souligne Yoann Rossignol, directeur territorial d'Enedis pour le Territoire de Belfort et le Doubs.

A Danjoutin, l'éclairage public est ainsi coupé de 23H00 à 05H00 du matin depuis six ans. La commune a capitalisé sur ce geste pour remplacer les deux-tiers des équipements lumineux, soit 205 changés. Des travaux étalés sur deux ans, avec une aide de 8.000 euros du syndicat départemental d'énergie, raconte le maire Emmanuel Formet.

"Nous attendons maintenant d'avoir un bilan complet de 2022 sur les économies d'énergie dans la commune pour étendre les investissements", dit-il.

- "Parler d'une seule voix" -

Aux yeux d'Enedis, Belfort a aussi profité du très bon maillage des compteurs communicants Linky, avec 76.000 compteurs installés et 93% des sites départementaux raccordés, ce qui permet de bien identifier les pics de consommation par zones et de sensibiliser la population.

Les compteurs ont été raccordés avec un système d'alarme défaut, qui permet de détecter les pannes d'éclairage public ou les branchements illicites.

"Quand on sait que 40% de la consommation est tirée par l'éclairage public, on comprend vite qu'il faut investir et mieux piloter les données", relève Yoann Rossignol.

La taille du département, avec ses quelque 141.000 habitants, est aussi un atout car elle permet de faire passer des messages "et de parler d'une seule voix", selon M. Rossignol.

Celui-ci se souvient notamment de la campagne de communication de la ville de Belfort qui a piloté un plan de sobriété présenté "très tôt" aux habitants, en septembre 2022. Cette campagne était notamment portée sur l'extinction de l'éclairage public de 01H00 à 05H00 du matin, à partir du 15 novembre 2022.

"La première chose, c'est qu'il y a eu un gros travail sur l'éclairage public", soulignait avant l'été l'ex directeur territorial Mohammed Hamdani à l'AFP.

Une fois réglées les pannes, beaucoup de communes ont suivi en éteignant l'éclairage public la nuit, puis se sont engagées en baissant le chauffage dans les bâtiments publics.

- Quartier intelligent -

Elles ont aussi joué la carte des extinctions programmées, puis automatisées l'hiver dernier.

Pour les accompagner, le gestionnaire du réseau a créé un portail "précis, dynamique et en temps réel", qui permet aux collectivités de suivre leur consommation d'électricité.

Le fonds d'aide a été également lancé par le syndicat départemental d'énergie "Territoire d'énergie 90" dès 2021, avec déjà 958.000 euros investis, pour accompagner "l'ensemble des demandes des collectivités", détaille sa directrice Nathalie Lombard.

Il a été largement utilisé en 2022 pour prévenir la hausse des coûts de l'énergie.

"Nous avons aussi mis à disposition des collectivités un conseiller en énergie qui a proposé des bilans gratuitement à toutes les communes de moins de 10.000 habitants", relève la directrice.

La prochaine pierre pour le Territoire de Belfort sera la création d'un quartier intelligent, un futur démonstrateur de la ville durable, nommé Belfort-E Start.

Encore en phase d'étude, ce quartier vise à créer la plus grande communauté d'énergie renouvelable de France, avec une capacité de production photovoltaïque de 3,3 Megawatts-crête, couplée à des solutions de stockage de l'énergie basées sur des batteries et de l'hydrogène vert.

Ce projet sera déployé au cœur du grand parc d'activités belfortain Techn'Hom afin de profiter des infrastructures existantes et de produire l'énergie au plus près de là où elle sera consommée.