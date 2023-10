Occitanie : cette ligne reliant l'Aveyron et l'Hérault, endommagée par les orages de septembre, va rouvrir partiellement

Cette ligne ferroviaire a subi d'importants dégâts après les intempéries du 16 septembre. Le point.

Le 16 septembre, d'importantes précipitations avaient occasionné de lourds dégâts sur la ligne dite de l'Aubrac, entre Béziers (Hérault) et Neussargues (Cantal), via Millau, Sévérac-le-Château et la Lozère. Ces dégradations se sont produites principalement entre Bédarieux et Millau, et cette partie de la ligne restera fermée à la circulation des trains jusqu'à début janvier 2024.

Des bus de substitution ont été mis en place dès le 17 septembre entre Béziers et Saint-Chély-d'Apcher.

La voie ferrée a également été dégradée entre Millau et Saint-Chély-d'Apcher, et avec la mobilisation des équipes de la SNCF, cette partie de la ligne s'ouvrira progressivement à la circulation des trains liO à compte du mardi 17 octobre, après que des "circulations techniques" auront testé la veille la fiabilité des réparations sur la voie ferrée.

Voici les gares qui seront desservies

Les gares à nouveau desservies par les trains seront Millau, Sévérac-le-Château et campagnac-Saint-Geniez en Aveyron, et Banassac-La Canourgue, Le Monastier, Chirac, Marvejols, Aumont-Aubrac et Saint-Chély-d'Apcher en Lozère

Les lignes de bus de substitution seront adaptées à cette reprise partielle du trafic ferroviaire.