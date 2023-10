Sobriété électrique: rendre le froid moins gourmand, une priorité, selon la physicienne Laurence Fournaison

(AFP) - "Environ 20% de la consommation électrique dans les pays industrialisés est liée au froid" et "cela risque d'aller crescendo avec le réchauffement climatique", souligne la physicienne Laurence Fournaison, qui revient pour l'AFP sur l'état des recherches pour rendre le froid moins gourmand en énergie.

La production de froid est un immense champ de recherche actuel. Responsable du Laboratoire du génie des procédés frigorifiques au sein de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), Laurence Fournaison teste en particulier dans son unité de nouveaux fluides et différents prototypes de stockage du froid.

Pourquoi s'intéresser au froid pour économiser de l'énergie?

"Le froid est utilisé pour la climatisation, dans de nombreux processus industriels et l'industrie agroalimentaire qui est l'un des plus gros consommateurs de froid. Cela commence avec la récolte des fruits et légumes, le stockage dans un premier entrepôt, puis un deuxième, etc., jusqu'à ce que ça arrive dans la chambre froide du supermarché, et au final, jusqu'au réfrigérateur. Il faut savoir aussi que 60% de ce qu'on mange passe par le froid donc c'est assez important.

Or, une augmentation des températures extérieures d'environ 3°C amènerait une surconsommation de 10% dans les systèmes de réfrigération."

Quels sont les procédés de production de froid sur lesquels vous travaillez?

"Le stockage du froid utilise un matériau à changement de phase, un peu comme un glaçon qui passe de l'état solide à liquide. Il permet par exemple de faire fonctionner un meuble de vente la nuit quand le courant est moins cher et que la température extérieure est plus basse --on consomme environ 10% de moins la nuit.

L'idée est aussi de pouvoir faire face à une coupure d'électricité. Au bout d'une heure, on remonte d’un degré mais quand on équipe le meuble de matériau à changement de phase, on tient deux fois plus longtemps.

Le stockage de froid peut être utilisé à toutes les étapes de la chaîne, dans un entrepôt, un camion de transport, jusqu'au réfrigérateur domestique où on a des résultats assez intéressants: on a pu obtenir une autonomie de 8 heures si on n'ouvre pas la porte et une baisse de consommation d'énergie jusqu’à 25%.

On a aussi développé des nouveaux fluides, appelés +coulis de glace+ ou +coulis d'hydrate de gaz+ qui ont une puissance frigorifique par unité de volume plus importante: ils fonctionnent avec un débit plus faible, et donc ça pompe moins d'électricité.

La réfrigération magnétique est aussi une piste qui a une quinzaine d'années mais permet juste de faire marcher un mini-bar de chambre d'hôtel et se heurte à la difficulté d'avoir des terres rares.

On commence aussi à réfléchir aux conséquences que pourraient avoir de remonter de quelques degrés la température de conservation des produits surgelés. On est à -18°C, mais si on remonte d'un ou deux degrés, il y aurait des économies phénoménales à faire sur la consommation d’électricité nationale, tout en veillant bien entendu à ne pas altérer la qualité des produits."

Vivre sans frigo, est-ce une solution?

"Ca reporte le problème sur les supermarchés, et le froid reste un besoin indispensable à la vie, notamment pour les personnes fragiles pendant les canicules. Dans ce domaine, les climatiseurs gagnent en performance mais il n'y a pas de miracle ni de rupture technologique.

Pour consommer moins, ça repose sur des gestes comme fermer les fenêtres quand on met la clim' et ne pas la brancher à 20°C degrés mais à un écart de température raisonnable avec l'extérieur."