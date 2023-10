Decazeville : découvrez le programme culturel de cette saison 2023-2024 riche et diversifiée

Le service culture entend faire partager son programme au plus grand nombre. Retenez vos spectacles et réservez vos dates.

Le service culture de Decazeville communauté a délivré son programme pour la saison 2023-24. Les dates et rendez-vous apparaissent avec moult détails dans la brochure publiée par la collectivité. Cette brochure est mise en valeur par des éléments graphiques de Gérard Marty, engageant une continuité avec cet artiste qui a déjà embelli le hall d’entrée de l’espace Yves-Roques.

La salle Yves Roques en travaux

Précisons d’emblée que l’espace Yves-Roques sera fermé temporairement pour travaux car Decazeville communauté va remplacer tout le système de chauffage et le traitement de l’air, de fin octobre à février. Certains spectacles se produiront donc sur les autres salles du territoire.

Après la venue du quatuor des Anches Antées, Léon Lenclos (Cie Nokill) tiendra deux conférences théâtralisées à la médiathèque de Firmi, le 1er décembre, 18 h 30, et à la médiathèque de Decazeville, le 2 décembre, 11 heures ; un spectacle débordant d’humour décalé qui plaira à tous les publics, garanti ! Et c’est gratuit.

Des spectacles variés

7 décembre, la chanteuse québécoise Salomé Leclerc se produira à la salle des fêtes d’Almont-les-Junies, à 20 h 30. Musicienne autodidacte, cette artiste écrit et compose elle-même ses chansons, développant un florilège de folk alternatif. Vous serez transportés par sa voix à la fois chaude et mystérieuse.

24 mars, à la Grange du château à Bouillac, aura lieu "La Veillée" avec la Cie Opus qui nous projette dans un univers comparable à celui des Deschiens.

C’est de la bonne humeur mutualisée, on ne s’ennuie pas une seule seconde. Ça ne se raconte pas, ça se vit !

6 avril, espaces Yves-Roques à Decazeville, Dori vous entraîne dans sa fête anniversaire, déclenchant une réflexion collective.

27 avril, 20 h 30, espace Yves Roques, humour stand up avec Alex Rossignol, "Le sens de la vie".

2 mai, Yves Roques, 20 h 30, Manu Galure arrive avec de nouvelles chansons (en partenariat avec Mines de jazz). 1

8 mai, à la médiathèque de Decazeville, 20 30, "Orly", ciné-concert s’inspirant du film "La Jetée".

À cela s’ajoutent des séances pour les scolaires et diverses autres actions culturelles (patrimoine, sorties, le mois du film documentaire, déferlantes littéraires, etc.).

Partage et émotions

"Le service culture entend démontrer tout son attachement à la diversité et au partage des émotions. Théâtre, musique, danse, humour, spectacle pour les enfants, proposés et choisis avec une grande attention, se succéderont tout au long de la saison pour tous les âges et tous les centres d’intérêt", souligne Francis Cayron, vice-président en charge de la culture.

Les tarifs des spectacles sont très raisonnables, avec l’abonnement "la saison sinon rien" à 45 €, qui donne accès à toutes les représentations. Infos : 05 65 43 95 15.