Onet-le-Château. La Belle Brocante, le rendez-vous des amateurs de beaux objets

Ce dimanche, le salon était attendu et a été plébiscité par les exposants (aucun n’a manqué à l’appel) et par les nombreux visiteurs-chineurs-acheteurs qui se sont succédé durant un jour et demi, dans les allées de l’Athyrium. Ce salon a bien trouvé ses marques, comme le reconnaît "tout sourire" l’organisateur de la manifestation Alain Labit, au nom de tous les bénévoles "Nous sommes très satisfaits, les stands étaient très bien achalandés, il y avait beaucoup de belles pièces, certaines rares, mais il y avait aussi beaucoup de bibelots et de nombreuses pièces en cristal qui ont permis à tous de se faire plaisir, suivant ses moyens. D’ailleurs bon nombre ne sont pas repartis les mains vides !". Une belle fréquentation donc, dans une bonne ambiance et un très bel état d’esprit. Du côté de la tombola, les visiteurs ont aussi très bien répondu et d’ailleurs, c’est un Castonétois, M. Sérieys qui a gagné la superbe lampe de salon mise en jeu. Et une conclusion s’impose : l’édition 2024, mais on l’avait compris, est déjà sur les rails, rendez-vous donc, en octobre prochain !