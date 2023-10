Espalion. Les rugbymen relèvent la tête et s’offrent le leader Carmaux

Après une entame de match catastrophique, les équipiers de Courtois ont su faire preuve de caractère et reprendre confiance pour arriver à concrétiser leurs bonnes intensions.

Après leur déconvenue du week-end dernier, les rugbymen espalionnais avaient à cœur de faire oublier leur piètre prestation et surtout de se repositionner au classement dans une poule qui s’annonce serrée. Mission accomplie pour les deux équipes qui accueillaient Carmaux leader invaincu de la poule. Elles valident deux beaux succès avec le bonus offensif en prime, même si dans le contenu tout n’a pas encore été parfait.

L’équipe B donne le ton

En lever de rideau, l’équipe réserve a facilement dominé un adversaire incomplet. Le score de 41 à 10 avec sept essais à la clé et trois transformations se passe de commentaires.

Une équipe fanion à deux visages

Le match a été un peu plus compliqué pour l’équipe fanion qui a encore cafouillé son rugby pendant demi-heure en enchaînant les fautes de main et les erreurs (engagement direct en touche, pénal-touche en ballon mort…). Sans oublier trop de fautes qui ont nourri un ouvreur butteur tarnais particulièrement performant (6/7) qui n’en demandait pas autant. Si bien qu’au bout de demi-heure de jeu, Carmaux menait 12 à 3 sans avoir montré grand-chose avec quatre pénalités de Itan (1e, 9e, 16e, 24e) contre une seule occasion donnée à Émile Van Herpen de montrer lui aussi son talent (7e). A l’approche de la mi-temps il faudra une belle réaction d’orgueil du talonneur Romieu récupérant un ballon "cafouillé" pour filer à l’essai en coin qui sera transformé par Van Herpen. Le score de 10 à 12 à la mi-temps était un moindre mal.

Avec des joueurs remis en confiance, la seconde période sera bien plus aboutie d’autant que sur engagement les Espalionnais vont récupérer le ballon et envoyer le centre Zhand à l’essai (40e) qui, transformé, permet aux Espalionnais de reprendre l’avantage au score et surtout prendre le match en main.

Pipier ajoutera l’essai du bonus sur une pénalité rapidement jouée à la main pour lui-même (54e). Une ultime pénalité de Van Herpen répondra aux deux réussies par Carmaux pour sortir l’adversaire du bonus défensif. Cette victoire va faire du bien dans les têtes avant le déplacement le 5 novembre à Capdenac !