Onet-le-Château. Une journée famille originale et réussie

Pour cette première journée famille de la saison, les parents accompagnés de leurs enfants ont pris la direction de Millau le samedi dernier. Après un départ à 7 h 30 du parking de l’Athyrium, le groupe a pris la direction du vélo rail du Larzac situé sur la commune de Sainte-Eulalie-de-Cernon qu’ils ont atteint pour l’ouverture. Après un rapide briefing, les familles ont pu s’élancer les unes après les autres sur le parcours basé sur l’ancienne ligne de chemin de fer reliant Tournemire à l’Hospitalet et long de 8 km. Ils ont ainsi pu admirer les magnifiques paysages que le plateau du Larzac propose, tout en s’adonnant à une activité physique atypique. Après l’activité, le groupe a pu profiter d’une pause déjeuner bien méritée sur l’aire de pique-nique attenante au vélo rail, une pause à rallonge, les enfants s’étant approprié les différents jeux de l’aire pour se divertir. Les familles ont ensuite pris la direction des gorges du Tarn en début d’après-midi, pour une balade le long du Tarn, avec les bateliers du Tarn et ont pu découvrir les merveilles façonnées par la rivière et les hommes au cours des millions d’années qui nous ont précédés. À la fin de cette riche journée, les familles ont pris le chemin du retour pour une arrivée en fin d’après-midi à Onet.

Le beau temps, les activités proposées et la convivialité de cette journée auront fait l’unanimité.