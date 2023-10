L'occasion de redécouvrir le Terminator sur écran géant à Rodez !

Les 1er et 3e mardis du mois, Igor Sakiroff, cinéphile averti, anime les Plans Cultes au cinéma CGR avec une présentation du film du jour puis un débat à l’issue. Ce soir, rendez-vous avec Terminator 2 : le jugement dernier, de James Cameron.

En 1997, les survivants de l’apocalypse nucléaire poursuivent une guerre sans merci contre les robots et machines qu’ils ont eux-mêmes créés. Pour en finir avec John Connor qui dirige la résistance des hommes, deux « cyborgs » sont envoyés dans le passé. Leur mission : abattre Connor enfant. Le premier modèle de la série « Terminator » a échoué en 1984. Le second, modèle plus performant en liquide métamorphosable, se lance à la poursuite de l’enfant et de sa mère, Sarah, dans les années quatre-vingt-dix.

De leur côté, les hommes du futur ont envoyé dans le passé un Terminator chargé de protéger le jeune Connor. Le duel des robots va prendre alors des allures titanesques. Et, tandis que l’enfant enseignera à ce Terminator des rudiments d’humanité, sa mère tentera par tous les moyens d’empêcher la création des premières machines intelligentes. Avec l’aide du Terminator qu’ils ont éduqué, ils combattront pour influencer le futur…

Pourquoi y aller ?

Igor Sakiroff : « Arnold Schwarzenegger est un Terminator parfait. L’entrée du film est spectaculaire puisque l’on commence avec une bombe atomique, ce qui n’est pas banal. Une scène remarquablement réalisée, James Cameron étant un technicien hors pair. Venez voir ce film sur grand écran, le spectacle n’est pas le même. »