Luc-la-Primaube. Carton plein pour les footballeurs seniors et les U15 à l’extérieur

L’équipe II de Luc Primaube Football Club s’est imposée dans la douleur à FC Comtal. Après avoir été menés à deux reprises, les protégés de Pierre Nourry et Luckan Olier sont revenus deux fois au score avant de prendre l’avantage. Les locaux ont égalisé à la 80e.

À la 80e, Toine obtient un penalty transformé par Dimitri qui permet aux Luco-Primaubois de l’emporter 4-3. Collectif. C’est l’état d’esprit qu’a dégagé l’équipe 3 le week-end dernier. Un groupe unifié qui a dominé et puni Naucelle sur le score de 6-0. Les U17 se sont inclinés 2-0 à Réquista pendant que les U15 l’emportaient 11-0 à Olemps. Chez les U13, l’équipe I a fait match nul 0-0 face à Naucelle et s’est imposée 10-0 contre Réquista.

Victoires de l’équipe II, 2-0 contre Dourdou, 2-0 vs RAF et 5-0 contre Baraqueville. L’équipe II l’a emportée 3-0 contre Druelle II et 1-0 contre Rodez et s’est inclinée 2-0 face à Combes. Défaite de l’équipe IV, 3-0 contre Comtal, 6-0 contre Olemps et 4-0 contre Espoir Foot. Les U9 et les U7 ont participé à un plateau respectivement à Druelle et à Luc. Beaucoup de sourires pour ce premier plateau de la saison. Bravo aux éducateurs pour la préparation des terrains, le suivi des rencontres et le goûter.

À souligner l’arbitrage fortement apprécié lors des rencontres U13 de Gaby Grès et Maël Barrau qui avaient brillamment participé à la victoire des seniors II à Comtal vendredi soir et qui ont gentiment répondu samedi favorablement à la demande de Louis Sola présent lui aussi à Comtal et responsable U13. Les joueurs seniors disponibles le samedi matin sont invités à se manifester auprès des responsables des catégories U11 et U13, pour arbitrer des plateaux.