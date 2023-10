Argences en Aubrac. Journée nationale du sport scolaire : des ateliers ont été proposés

La journée nationale du sport scolaire s’est déroulée récemment à Argences-en-Aubrac. Des ateliers sportifs, ludiques et éducatifs ont été proposés aux enfants de l’école du village.

Ils ont pu s’essayer aux quilles de 8, aux quilles au maillet, à la pétanque, au rugby ou encore à la course de relais. Une dizaine d’intervenants des différentes associations locales ont répondu présents pour animer des ateliers autour de leur sport. Ce sont près de 80 enfants qui ont pu profiter de cette matinée ensoleillée sous le signe du sport.

L’école de Sainte-Geneviève et le service des sports de la commune remercient les accompagnateurs et les intervenants pour leur engagement et leur dynamisme.