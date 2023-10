Comps-la-Grand-Ville. La MSA au plus près de ses adhérents

Afin d’agir pour l’inclusion numérique et ne laisser personne au bord de la route du tout numérique, les élus (es) MSA du comité territorial du Lévézou Ségala ont proposé, dans les 7 communes rurales du territoire, 6 journées pour découvrir les fonctionnalités des services en ligne et le site MSA MPN.

À Comps, Jean-Claude Pascal, délégué MSA, avait invité individuellement chaque adhérent de la commune à venir rencontrer une chargée d’accueil du public en la personne de Lætitia Barthez. Elle rentrait rapidement dans le vif du sujet : "à Rodez, nous sommes trois agents destinés uniquement à l’accueil du public, sur rendez-vous, cela nous permet de consacrer du temps aux adhérents qui ont besoin d’accompagnement ou d’aide pour des démarches complexes".

Chaque particulier venu s’informer a été aidé à la création de son espace privé sur le site de la MSA. Les services en ligne afin de faciliter vos démarches administratives d’allocataires et contribuer à vous mettre en confiance avec l’outil numérique ont été également présentés. Chaque adhérent présent ce jour-là, qu’il soit salarié agricole, chef d’exploitation, ou retraité, a pu poser des questions au fur et à mesure de cette présentation. Il a été aussi évoqué le téléchargement sur téléphone mobile de l’application MSA. "Grâce à cette application, chaque adhérent peut accéder plus rapidement à son espace privé. On peut y demander un rendez-vous, déposer des documents, consulter le courrier qui est envoyé par mail, poser une question à laquelle répondra le service concerné. "