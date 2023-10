Argences en Aubrac. Le club des Randonneurs de la Viadène en balade dans le massif du Mézenc

Dix-sept adhérents du Club des Randonneurs de la Viadène sont partis cinq jours en randonnée à la découverte du Massif du Mézenc avec ses grands espaces et des paysages à couper le souffle.

Au cours de leur périple, les marcheurs ont fait l’ascension du Mont Mézenc (1 753 m), le plus haut sommet d’Ardèche et de la Haute-Loire, qui offre un point de vue exceptionnel à 360° des Alpes aux monts d’Auvergne. Ils ont gravi quelques autres dômes phonoliques tels que le Mont d’Alambre (1 691 m), le Suc de Montfol (1 601 m) et le Mont Signon (1 455 m), ancienne Lauzière exploitée du Moyen-âge au XXe siècle et, à leur sommet, des panoramas toujours aussi grandioses.

Dans une nature sauvage et préservée ; ils ont découvert le village classé de Bigorre avec ses maisons traditionnelles en pierre et toit de chaumes, à Moudeyres autre village de chaumières ils ont visité "la Ferme des frères Perrel", chaumière du XVIIe, habitée pendant dix générations de 1640 à 1974. Le Mézenc, terre d’élevage avec ses prairies naturelles et une flore exceptionnelle, est connu pour sa viande AOP "le Fin gras du Mézenc".

Un après-midi a été consacré à la visite commentée du "lieu de mémoire" de Chambon sur Lignon. Ce site dédié à l’histoire des Justes mais aussi à celle de la tradition d’accueil et de résistance, bien avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’exposition de 16 dessins iné- dits de Cabu en format XXL sur la rafle du Vel d’Hiv a été un moment poignant et émouvant pour nous rappeler une réalité de notre histoire.

Après s’être remplis de ces paysages et imprégnés des us et coutumes des habitants de ce haut plateau, les Aveyronnais ont partagé un repas préparé avec des produits du terroir à l’"Auberge des fermiers du Mézenc" tenue par un groupe de producteurs. Avec un temps idéal pour la marche, des températures estivales, une ambiance conviviale le groupe de randonneurs qui était hébergé au VVF des Estables est rentré en Viadène, ravi de cette escapade.