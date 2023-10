Le coût des dépenses vétérinaires inquiète les propriétaires d'animaux domestiques

(ETX Daily Up) - Beaucoup de maîtres ne regardent pas à la dépense pour veiller au bien-être de leurs animaux de compagnie. Mais il y a un domaine où ils surveillent leurs dépenses : celui des soins médicaux. Un grand nombre de propriétaires réfléchissent à deux fois avant d’amener leur petit compagnon chez le vétérinaire par peur du prix de la facture de soins.

Cette réticence est particulièrement forte chez les maîtres qui n’ont pas souscrit à une mutuelle pour leur boule de poils. Ainsi, 32,7% d’entre eux disent n’être pas allé dans une clinique vétérinaire pour des raisons économiques, comme le révèle un sondage* de MarketWatch mené auprès de 1000 Américains qui sont aussi des "pet parents". En comparaison, seuls 22% des propriétaires d’animaux assurés déclarent avoir fait ce choix. Le coût très élevé des soins pousse les maîtres à adopter différentes stratégies pour veiller au bien-être de leur bête, sans se ruiner. Plus de 30% des "pet parents" ont déjà fait appel à leurs proches pour réunir les fonds nécessaires pour une consultation ou une opération vétérinaire. Mais cela ne suffit pas toujours. Quelque 29% d’entre eux confient n’avoir pas eu les moyens de fournir des soins d'urgence à leur compagnon.

Une situation dramatique qui est parfois lourde de conséquences. En effet, 16% des propriétaires ont déjà perdu un chien ou un chat parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les soins vétérinaires nécessaires à sa survie. "Mes voisins avaient trois très gros pitbulls. Ils sont sortis de leur cage et sont venus dans mon jardin, où ma chienne a été attaquée. Elle avait perdu tellement de sang que nous ne pensions pas qu'elle s'en sortirait, étant donné que nous n'avions pas les moyens de la soigner. Cela nous aurait coûté plus de 3000 dollars", a raconté l’un d’eux dans l’enquête.

Assurer ou ne pas assurer

Pour mieux gérer les frais de santé de leur animal, de plus en plus de maîtres souscrivent à une mutuelle spécifique. La North American Pet Health Insurance Association, l’organisme étatsunien de référence en la matière, a constaté que le nombre d’animaux de compagnie assurés a augmenté de 125% entre 2018 et 2022. Cette tendance est largement portée par les jeunes générations, et surtout par les membres de la génération Z. Près de 42% de ceux interrogés ont pris une assurance pour leur chien, chat, oiseau ou autre animal familier, contre 30,4% pour leurs aînés, les millennials.

Les propriétaires plus âgés sont, eux, moins enclins que leurs cadets à souscrire à une de ces mutuelles. Seuls 2,5% des baby-boomers ont un animal assuré. Les représentants de cette génération sont nombreux à déclarer qu’ils ne voient pas l’intérêt de ces produits financiers, ou qu’ils coûtent trop chers. Pourtant, une assurance de base n’est pas si onéreuse. Le site MarketWatch estime qu’elles vont de 14 à 25 dollars (entre 13 et 24 euros) par mois pour un chat, et de 23 à 49 dollars (entre 22 et 46 euros) pour un chien adulte. Toutefois, les prix varient en fonction du niveau de garantie choisi, de l'âge de l'animal, de sa race et de son type. En effet, le meilleur ami de l’Homme coûte plus cher à assurer que les félins. Mais cela ne décourage pas leurs maîtres de prendre une mutuelle pour couvrir leurs besoins de santé. Près d’un quart des "parents" de chiens en ont une, contre un peu moins de 15 % des propriétaires de chats.Au-delà de cet aspect, les propriétaires doivent être attentifs aux exclusions de garantie. La plupart des assureurs refusent les souscriptions initiales pour les animaux de plus de dix ans. D’autres acceptent de couvrir leurs frais médicaux, mais avec des majorations de cotisations importantes ou des exclusions de garanties au-delà d’un certain âge. Les maîtres doivent donc adapter la mutuelle au profil de leur petit compagnon pour qu’elle colle au mieux à leurs besoins.

*Cette enquête a été menée par Pollfish, pour le compte du site américain d’information financière MarketWatch, auprès de 1000 Américains de plus de 18 ans possédant un animal de compagnie. Quelque 71% des répondants ont un chien et 29% un chat. Les données ont été collectées entre le 19 et le 21 juin 2023.