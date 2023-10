Le derby de la vallée du Lot pour Saint-Geniez

Encore un week-end difficile pour les hommes de Pascal Cure qui accueillaient leurs voisins de Saint-Geniez. Après une entame encourageante qui voyait les locaux ouvrir le score par Ricard quelques minutes après, une mésentente dans la défense espalionnaise permettait aux visiteurs d’égaliser. Tout restait à refaire. Le même scénario allait se répéter. La reprise en main du match par les locaux allait être récompensée 10 minutes plus tard par un nouveau but de Ricard qui redonna l’avantage à Espalion. Mais juste avant le retour aux vestiaires, nouvelle égalisation des Marmots qui ne lâchent rien. Score 2 à 2 à la mi-temps.

Dès la reprise, l’engagement parfois à la limite des visiteurs hache un peu plus le jeu. Les fautes se multiplient et l’une va entraîner l’expulsion d’un visiteur. Malgré cette infériorité numérique ceux-ci vont réussir à prendre l’avantage et surtout à le préserver jusqu’à la fin. Nouvelle désillusion pour Espalion qui n’avance pas au classement.

Rendez-vous ce dimanche à Perse pour l’équipe fanion qui accueille Comtal II (remake de la finale de Coupe d’Aveyron) et déplacement samedi soir de l’équipe II à Colombiès.