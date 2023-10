Le Pays rignacois solidaire des professeurs

À l’appel de l’association des maires de l’Aveyron présidée par Jean-Marc Calvet, maire et président de la communauté de communes, le Pays rignacois a apporté son soutien pour rendre hommage au professeur de français, Dominique Bernard, assassiné à Arras et à avoir une pensée pour les victimes des guerres actuelles. Une cinquantaine de personnes disponibles un lundi à 11 h 30 ont écouté le maire qui dans son discours a évoqué la laïcité, la tolérance et la paix. La foule a été ensuite invitée à observer une minute de silence et à écouter le son de "La Marseillaise".