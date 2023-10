Luc-la-Primaube. Le succès ne se dément pas pour les cours de gym d’entretien et de bien-être

Certains n’avaient jamais pratiqué de sport de leur vie. Une fois retraités, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans aucune activité. Ce n’était pas forcément facile à gérer. Puis, un jour, ils sont tombés sur un article sur les bienfaits du sport sur la santé qui pourraient ainsi retarder le vieillissement des tissus humains. Ce fut le déclic. Ni une ni deux, ils se sont lancés dans l’aventure et se sont inscrits aux cours de gym d’entretien et de bien-être proposés par la Retraite active. Ainsi, ils sont une bonne quarantaine à se retrouver tous les mardis à 14 h pour assister à ces cours de gym animés par Eve Lebrun à la salle de gym route de la Calmette à Luc. Si vous êtes un peu rouillés, hommes et femmes, n’hésitez pas à franchir la porte et rejoindre le groupe. Vous allez acquérir de la souplesse et de l’endurance, ressentir un changement dans votre corps, vous libérer de la peur des incidents dus à la vieillesse, retrouver de la confiance en vous… De plus, ça joue énormément sur le moral. Un autre cours de gym douce animé par Frédéric Segonds est proposé tous les lundis à 9 h 15 à la salle du dojo à l’espace animation de Luc.