Pourquoi les facteurs et postiers de Millau sont en grève ?

Mardi 17 octobre matin, un piquet de grève a été organisé devant les bureaux de La Poste à Millau.

Pas de tournée ce mardi 17 octobre matin pour la trentaine de facteurs de Millau. Ils étaient devant leurs bureaux pour tenir un piquet de grève. "On proteste contre une suppression de postes, quatre tournées vont être supprimées et trois seront incorporées aux autres", précise Céline Tabariès, au nom de l'intersyndicale CGT, FO et Sud. Seuls les intérimaires et facteurs en CDD étaient au volant des voitures jaunes ce mardi et acheminaient plis et colis à bon port.

Des discussions ont eu lieu entre la direction et les représentants du personnel, mais elles n'ont pas abouti. "On est tous calé sur des heures différentes, notre charge de travail augmente, regrettent-ils. On n'arrive pas à se faire entendre. On leur a laissé 10 jours pour changer d'avis avant de se mettre en grève, mais cela ne les a pas convaincus."

"On demande à être reçu"

Vers 10 h, les grévistes étaient toujours en attente d'une décision de la part de leur direction, "mais personne n'est venu nous voir" affirment les membres de l'intersyndicale. "On demande à être reçu pour faire avancer le projet comme il le faut", ajoutent-ils.

Le conflit entre les deux parties ne date pas d'hier pour autant. "En septembre, ils ont fermé Médiapost, qui était en charge de la distribution de la publicité, détaille Céline Tabariès. Ils voulaient intégrer la pub aux facteurs à vélo ou à pied, alors que nous demandions des tournées dédiées. Ils ont accepté mais ils ont supprimé deux tournées."

Des suppressions depuis 2018

Et les facteurs présents sur le trottoir se souviennent des précédentes suppressions de postes et de tournées qui ne font qu'ajouter de l'eau à leur moulin. "En 2018, ils ont supprimé cinq tournées, en 2020 après le Covid, trois et demi, en 2022 une et demi et aujourd'hui, quatre sont menacées et trois vont être intégrées." Et de reprendre : "Ces décisions impactent la qualité du service qui n'est plus rendu aux usagers. On ne passe plus tous les jours chez les gens pour distribuer le courrier, on passe un jour sur deux." La reconduction de la grève sera votée en début d'après-midi par les facteurs en fonction de la réponse, ou non, de la direction millavoise.