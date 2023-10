Université Champollion : à Rodez, le nouveau campus universitaire sort enfin de terre pour une livraison prévue en avril 2024

Après de longs travaux, dont le commencement avait été repoussé, le nouveau site de l'antenne ruthénoise de l'université Champollion sera livré en avril 2024.

Mieux vaut tard que jamais. C'est en quelque sorte une maxime qui pourrait résumer le cheminement menant à la construction du campus universitaire de Rodez. Mais c'est désormais chose faite, ou presque. À la rentrée prochaine, les pensionnaires de l'INU Champollion jusque-là basés avenue de l'Europe, rejoindront bien leurs nouveaux voisins de l'IUT à Saint-Eloi.

Le gros oeuvre bientôt terminé

Après un retard notamment lié à la crise sanitaire, qui aura repoussé le début des travaux à juin 2022, voilà le bâtiment tout proche d'être livré. "Nous en avons presque fini avec le gros œuvre, d'ici un mois et demi, ce sera terminé pour nous", relate un conducteur de travaux de l'entreprise de BTP Andrieu construction.

"Tout se passe bien"

Et le second œuvre tout comme l'aménagement intérieur iront à toute vitesse. Sans faute, le bâtiment sera terminé au printemps, vers la fin du premier trimestre 2024, voire au mois d'avril. "Tout se passe très bien", confie-t-on du côté de l'Atelier d'architecture du Prieuré basé à Toulouse, aux commandes de l'élaboration de ce projet en compagnie des Ruthénois de Droit de cité. "Le chantier va beaucoup évoluer en peu de temps."

un amphithéâtre de 230 places. Centre Presse Aveyron - José A. Torres

Le chantier va beaucoup évoluer en peu de temps

Car en étant sur place, la présence des grues et l'état actuel des travaux trahissent ce bon avancement. Pourtant, la structure de l'ouvrage, basée sur un savant équilibre entre bois et béton, permettra une avancée express. "L'ossature bois et les menuiseries extérieures sont en partie préfabriquées, il suffit de les monter, cela se fait en plusieurs phases, mais c'est très rapide", assure-t-on du côté des architectes.

Jusqu'à 1 000 étudiants

Pour rappel, cette infrastructure de 4 600 m² de surface de planchers, sur un terrain de 3 800 m² est taillée pour accueillir 1 000 étudiants. En son sein, figureront de nombreux bureaux et salles d'enseignement, tout comme un amphithéâtre de 230 places. Elle permettra, comme l'espèrent les acteurs publics, "que Rodez puisse assumer sa croissance dans l'enseignement supérieur".

À quand le resto U?

Le tout, dans une architecture se voulant très moderne, répondant aux normes actuelles en matière d'écologie. Car le béton sera habillé à l'extérieur en pierre et en zinc, dans une esthétique se voulant au plus proche "du paysage urbain ruthénois", à la manière du musée Soulages pour ainsi dire.

cette infrastructure de 4 600 m² de surface de planchers, sur un terrain de 3 800 m². Centre Presse Aveyron - José A. Torres

15,06 millions d'euros

Toutes dépenses confondues, l'opération se chiffre à 15,06 millions d'euros. La Région, pilote de l'opération en est le principal financeur à hauteur de 5,76 millions d'euros, bien épaulée par l'Etat, l'Union européenne, Rodez agglo et le Département.

Seul point noir, les travaux du gymnase, en lieu et place de l'actuel boulodrome, mais surtout du restaurant universitaire, sur un espace jouxtant l'IUT, ne semblent pas près de commencer. Une infrastructure plus que nécessaire pour un "campus" de près de 2 000 étudiants.