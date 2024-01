Paul-Lignon, halle marchande, campus universitaire... Les dix chantiers à suivre à Rodez en 2024

On fait le point sur les grands travaux de rénovation et les nouveaux bâtiments qui sortent de terre en 2024 à Rodez.

Le campus universitaire

C’est un bâtiment qui doit marquer l’évolution de la vie étudiante, mais également de Rodez dans son ensemble. À la rentrée prochaine, soit en septembre 2024 (bien que les travaux soient achevés en avril, NDLR), les étudiants suivant actuellement leur cursus à l’INU Champollion – situé avenue de l’Europe, dans l’une des casernes Burloup –, intégreront des locaux flambant neufs, à deux pas de l’IUT. Ainsi, Saint-Éloi accueillera un campus universitaire. De quoi donner un véritable coup de jeune au quartier.

Car avec plus de 15 millions d’euros d’investissement, un amphithéâtre de 230 places et plus de 4 600 m² de surface de plancher, la Région, aux commandes du chantier, et ses partenaires financiers tels que l’État, l’Union européenne, Rodez agglo et le Département, ont mis les petits plats dans les grands. Ce seront en effet près d’un millier de jeunes qui fréquenteront les couloirs de cet établissement. Le bâtiment, qui alliera pierre et zinc pour son revêtement extérieur, se veut en tout cas à l’image du paysage urbain local, faisant écho aux couleurs du musée Soulages.

Prochaines étapes ? L’arrivée du Crous, toujours attendu à Rodez, qui permettrait, pour les 2 000 étudiants présents dans ces deux instituts, d’obtenir des services dédiés ainsi qu’un nouveau restaurant universitaire. Ensuite, il sera également question des travaux du futur gymnase, qui occupera l’actuel boulodrome. Ce qui pourrait permettre de mener à bien la mission affichée par les acteurs publics, "que Rodez puisse assumer sa croissance dans l’enseignement supérieur".

Dix chantiers à suivre cette année

Rénovation du stade Paul-Lignon

Commencés en juillet 2021, les travaux de rénovation du stade Paul-Lignon progressent et doivent s’achever d’ici la fin de l’année avec la livraison de la tribune principale – l’ancienne Honneur –, courant juin puis le dernier côté lycée Foch en suivant. Si actuellement, le stade compte 3 200 places, sa capacité grimpera à plus de 7 000.

La tribune dite haras sera composée d’un peu plus de 2 000 sièges à l’identique de celles de la tribune d’en face où prennent place depuis plusieurs mois tous les supporters du Rodez Aveyron football. Onze loges seront aussi installées, tout comme un grand salon de 150 m2.

Pour rappel, Christian Teyssèdre a annoncé que le coût total de ce nouveau Paul-Lignon avoisinerait les 24 millions d’euros, hors taxes. "Et il n’y a pas de retard pour l’instant dans l’avancée des travaux", a-t-il aussi affirmé en décembre.

La future halle marchande

Pour faire place à la future halle marchande, devant voir le jour à l’automne 2025, le bâtiment actuel de la brasserie Le Central fermera à la fin du mois de janvier et sera détruit à partir d’avril…

Mais avant cela, le restaurant-bar ouvrira juste en face de la mairie, dans les anciens locaux du CCAS, les premières assiettes seront servies début février. Un défi que les gérants ont en tout cas "hâte de relever".

Un nouvel Hôtel de police

Construit dans l’ancienne caserne Burloup, avenue de l’Europe à deux pas de la gendarmerie, le nouvel hôtel de police ruthénois doit être inauguré au printemps. Ce grand chantier, évalué à 6,3 millions d’euros, touche déjà à sa fin et devrait offrir aux fonctionnaires un écrin tout neuf. Et d’un standing incomparable avec l’actuel commissariat, des plus vieillissants.

Il doit être deux fois plus grand que l’ancien avec 2 400 m2 au sol, les bureaux seront fonctionnels, les cellules de garde à vue aux dernières normes et surtout l’accueil devrait "séparer les flux". Comprenez que les mis en cause ne croiseront pas forcément les victimes sur leur chemin comme cela peut être le cas aujourd’hui rue Hervé-Gardye. Et bien entendu, détail important pour le justiciable, l’hôtel de police bénéficiera d’un parking.

Allure, dernier immeuble de Combarel

S’il ne doit être livré qu’en 2026, "Allure", dernier immeuble de Combarel, prendra forme dès cette année. La réalisation, signée du promoteur Qualit’Immo, se veut une adresse d’exception entre l’avenue Louis-Lacombe au sud et la rue André Boyer.

Outre son design, elle répond à toutes les dernières normes environnementales, offre un patio végétalisé en son sein, des terrasses faisant la part belle à la vue et même une salle de sport dernier cri intégré. La commercialisation des dizaines d’appartements, du T1 bis au T4, a déjà commencé.

Future maison de santé

Dès le déménagement de l’hôtel de police au printemps (lire par ailleurs), la Ville se lancera dans la rénovation des bâtiments pour y installer une maison de santé. Attendue depuis de nombreux mois, après moult changements de lieux, elle doit être livrée en décembre 2025. Le début du chantier est, lui, prévu pour septembre.

Et on sait d’ores et déjà quels professionnels y trouveront place : trois médecins généralistes, un gastro-entérologue, cinq cabinets d’infirmiers (20 effectifs), deux orthophonistes, un ergothérapeute et une diététicienne. Le coût global du projet a été chiffré à 4,1 millions d’euros.

Un institut de cardiologie

Le coût du projet est estimé à 31 millions d’euros, pour une surface de 6 346 mètres carrés construits ou réaménagés. C’est dire son importance. Dès cette année, le centre hospitalier Jacques-Puel doit débuter le chantier du futur institut cardiovasculaire du Rouergue. Il doit trouver place à l’arrière du site afin de regrouper l’ensemble des besoins des activités de cardiologie et de médecine vasculaire, plateaux techniques et hospitalisations, ainsi que l’atelier biomédical, des espaces collectifs et une salle de conférences.

Ces espaces permettraient en outre une augmentation des capacités d’hospitalisation pour prendre en charge des maladies chroniques, l’organisation du post-urgence, le réaménagement de la médecine et de la chirurgie ambulatoire. Le nombre de lits serait augmenté de 20 et le nombre de place d’une.

Le grand chantier de la 2x2 voies entre Rodez et l'A75

C’est certainement le chantier de la décennie. Le Département, aujourd’hui maître de la RN88, attend encore des financements de l’État pour lancer son grand projet de mise à 2x2 voies du tronçon entre Rodez et l’A75. Et tout débutera par la fameuse traversée de Rodez, appelée à être désengorgée. L’État avait, en son temps, prévu des dénivellations aux principaux giratoires de la rocade. Le chantier devait débuter cette année… Que fera le Département ?

Une salle de réception au Haras

Depuis l’acquisition de l’ancien haras auprès du Département en avril 2022, la Ville de Rodez multiplie les travaux sur les lieux. Rénovation des toitures, mises aux normes électriques, sécurisation des murs de l’enceinte… Les 5,25 hectares du parc dont 6 000 m2 de bâti ancien se refont une beauté.

Et cette année, la priorité sera donnée à la rénovation de l’écurie dite sud – pas celle de la Chartreuse –, du domaine. Celle-ci est appelée à devenir une salle de réception et de réunion. Coût du chantier : 1,5 million d’euros. Plus de 300 personnes pourraient être accueillies dans cette nouvelle salle. Et pourquoi pas y célébrer un mariage ? C’était en tout cas la promesse de la municipalité, il y a plusieurs mois.

À noter également que le hangar du domaine est lui aussi appelé à se transformer et à devenir une "Maison du vélo". Les contours et détails de ce projet n’ont pas été dévoilés.

Deux écoles en travaux

Cela n’aura pas échappé aux riverains des rues Béteille et Dominique-Turcq. Depuis plusieurs mois, de grands travaux se déroulent à l’école Flaugergues. Celle-ci est appelée à être totalement rénovée et les 180 écoliers pourraient même faire leur rentrée de septembre 2024 dans les nouveaux bâtiments… Chiffré à un peu plus de 3,8 millions d’euros, le projet promet une école "vertueuse et au style Jules-Ferry", selon les mots de la municipalité.

Flaugergues ne sera pas le seul ensemble scolaire à vivre une rénovation cette année. À Gourgan, les maternelles et élémentaires devraient enfin se retrouver dans un même bâtiment comme cela était prévu depuis longtemps. Plus d’un million d’euros seront investis dans les travaux en 2024. À noter que la cour de l’école Cambon-Monteil doit également se refaire une beauté d’ici la future rentrée. Au plus grand bonheur des petits écoliers.