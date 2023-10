Panneaux photovoltaïques : Paul-Lignon, les écoles Mitterrand et Gourgan, la cuisine centrale, les premiers bâtiments concernés à Rodez

Par le biais de Christophe Lauras, deuxième adjoint de la Ville de Rodez, la municipalité présente un large plan de développement de panneaux solaires, quatre infrastructures sont pour l’instant concernées.

Développer la capacité de la Ville à assurer elle-même, la production de l’énergie qu’elle consomme. C’est tout le but du plan de déploiement de panneaux photovoltaïques, présenté le jeudi 28 septembre 2023 par Christophe Lauras, adjoint à l’environnement et à l’aménagement urbain à la Ville de Rodez.

900 panneaux

Prévu pour les deux prochaines années. Il couvrira, par le biais de plus de 900 panneaux, le toit de quatre bâtiments municipaux : le stade Paul-Lignon, les écoles François-Mitterrand à Bourran, et celle de Gourgan, ainsi que la cuisine centrale. "Nous souhaitons aller plus loin, alors nous nous orientons sur la production d’énergies renouvelables. Dû à la topographie de Rodez, nous choisissons le photovoltaïque, qui est le plus adapté", explique l’élu.

430 000 kW produits par an

Selon des estimations, 430 000 kW par an seront produits par ces quatre infrastructures, dont 203 000 kW par la seule couverture du stade, et de sa tribune dite haras toujours en construction. Le coût de cette manœuvre est fixé à 500 000 €, hors taxes, pour un amortissement prévu entre cinq et sept ans. Un plan qui devrait alimenter à moyen terme "15 à 20 % des besoins du patrimoine municipal", relate un rapport.

Autoconsommation

Car cette énergie ne sera pas revendue. L’objectif affiché par la Ville est de contribuer à son autoconsommation. "Ce qui sera produit au stade, et aux écoles François-Mitterrand et de Gourgan, sera redistribué de manière collective. Cela signifie que cette énergie photovoltaïque pourra être consommée dans un périmètre d’un kilomètre autour de son lieu de production", éclaire Christophe Lauras.

Coup d'envoi en 2024

Seule exception pour la cuisine centrale. Les 118 panneaux prochainement installés sur son nouveau toit, rénové et isolé pour l’occasion, serviront à alimenter cette unique structure, nécessitant un flux continu d’électricité. Le coup d’envoi de ces opérations est fixé dès 2024. Seules les installations à Paul-Lignon sont prévues pour 2025, un transformateur devant être implanté au préalable. Une première pierre à l’édifice, la municipalité souhaitant à terme, étendre l’opération vers d’autres sites.