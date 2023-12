Rodez : qui seront les commerçants des futures halles ? On vous dévoile la liste

Poissonnerie Aderhold, boulangerie de la Cathédrale, fromager Fontanié et Douls... Quels commerces occuperont les futurs étals des halles de Rodez ? Elle doit voir le jour d'ici l'automne 2025.

C'est l'un des projets phares de ces prochains mois pour Rodez. À l'automne 2025, la ville se dotera d'une halle marchande en cœur de ville, place Eugène-Raynaldy en lieu et place de l'actuelle brasserie Le Central. De style Baltard, mélange de verre et de fer, celle-ci doit accueillir quatorze étals. Le 11 décembre dernier, une commission de sélection composée d'artisans et de commerçants s'est réunie pour choisir les professionnels retenus. La Ville n'a pas encore communiqué sur les noms. Ce vendredi, Centre Presse s'est procuré la liste des heureux gagnants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle joue la carte 100% locale !

Poissonneries

Pas de jaloux pour les deux étals réservés aux poissons et autres fruits de mer. Puisque sont retenus Abyss, présent depuis plusieurs années au sein du passage du Mazel, et Aderhold. La société familiale, dont on ne présente plus la qualité des produits, remet ainsi un pied en cœur de ville après s'être installée du côté d'Onet-le-Château, route d'Espalion.

Boucherie

Un bond de seulement quelques mètres : le stand boucherie de la future halle sera tenu par l'entreprise Théron et fils, installé de longue date place d'Estaing, derrière la cathédrale.

Traiteurs

Un traiteur de la mer, un local et traditionnel et un Libanais ! À la recherche d'un plat pour le midi ou le soir bien entendu, la future halle de Rodez devrait permettre de trouver son bonheur. Car la sélection est pour le moins éclectique : tout comme pour la poissonnerie, la société Adherold a été retenue et récolte ainsi un deuxième stand d'un peu plus de cinq mètres. À ses côtés, elle retrouvera Bouillon nature. Présent rue Combarel depuis 2021, le restaurant a fait sa réputation à travers ses bons plats locaux... Autre établissement, bien connu des Ruthénois, appelé à intégrer les halles : Le Cèdre et ses plats aux parfums libanais.

Boulanger

Ils retrouveront plusieurs de leurs voisins actuels, au pied de la cathédrale, dans la future halle ! Car c'est bel et bien la boulangerie de la Cathédrale qui proposera ses pains et pâtisseries à l'étal N.3.

Primeurs

Pour les fruits et légumes - deux étals, l'un de 12 mètres linéaires et un de 6 mètres -, la commission a tout d'abord fait confiance à une commerçante non sédentaire, présente sur le marché, en la personne de... Kim Huynh. La société Latieule, installée à Auriac-Lagast depuis des décennies, et qu'on retrouve aussi sur de nombreux marchés du département.

Fromagers

Deux étals seront réservés aux fromages dans la future halle. Et c'est la crémerie du passage du Mazel, Fontanié et Douls, qui seront présents aux côtés de Terres fromagères, commerçant installé à Olemps, zone de Malan.

Charcuterie

La ferme de Mayrinhac de la famille Méjane, installée à Rodelle, servira l'ensemble de ses produits, connus pour être sans conservateurs, ni colorants.

Caviste

Que serait un bon plat sans un bon vin ? Dans les futures halles, c'est Alambic et vieilles bouteilles qui proposera ses grands crus. Le dépaysement ne sera pas trop grand pour le caviste Rémi Costes, installé rue Aristide-Briand.

Épicerie fine

Ouverte début 2022 à Rodez, rue de la Madeleine, l'épicerie fine À Table, imaginée par Stéphanie Souiry, proposera ses nombreux produits issus d'artisans locaux et de fermes du département.