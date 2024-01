Pour les heureux élus, participer à ce projet de halles marchandes à Rodez est une évolution logique, une manière de développer leur activité.

Si l'on connaît depuis quelques jours la liste des commerçants retenus par la Ville que Centre Presse Aveyron révélait pour intégrer les futures halles de Rodez, leur réaction se faisait attendre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces heureux élus ne manquent pas d'optimisme ! "Le projet ne peut que marcher", répond Laurie Aubeleau, de la boulangerie de la cathédrale. Un avis que tous, ou presque, semblent partager.

Un nouveau point de vente

"C'était une folie à Rodez de ne pas encore avoir une halle. Cela va être génial pour les Ruthénois, mais aussi pour le tourisme", complète Stéphanie Souiry de l'épicerie fine À table. Car au moment de lister les arguments en faveur de cette infrastructure, le fait de pouvoir attirer une population nouvelle revient souvent sur le devant de la table.

"Un super axe de développement"

"C'est un super axe de développement. Là-bas, ce sera l'occasion de proposer de nouvelles choses et de travailler avec une clientèle différente", valide le caviste Rémi Costes, d'Alambic et vieilles bouteilles, situé rue Aristide-Briand, à une poignée de mètres seulement du futur édifice, qui s'érigera au cœur de la place Sainte-Catherine, à l'actuel emplacement de la brasserie le Central.

Quid du passage du Mazel ?

Car comme lui, les 13 futurs occupants des halles voient ce projet comme un développement logique. Alors, même pour les commerçants situés au plus proche de la place de la mairie, il ne sera pas question de fermer boutique et de faire tapis pour ce nouvel équipement. "Non nous ne fermerons pas ici", assure par exemple Isabelle Théron de la boucherie du même nom. "Place d'Estaing restera notre vraie boucherie, et les halles seront l'occasion d'obtenir un nouveau point de vente et de proposer des choses différentes comme un espace cuisine et dégustation."

Il faut dire qu'à l'annonce de la liste, plusieurs Ruthénois craignaient de voir certaines de leurs adresses favorites du centre-ville désertées, ce ne sera pas le cas, à en croire en tout cas les commerçants. Toutefois, une incertitude réside du côté du passage du Mazel. Pour l'heure, Abyss poissonnerie et le fromager Douls-Fontanié, n'ont souhaité commenter leur future arrivée dans ce nouvel équipement. Camille Douls confiant "être en réflexion", quant à l'avenir de son point de vente dans ce marché couvert médiéval.

Événements et synergie

En tout cas, certains attendent avec impatience l'automne 2025, date d'ouverture des halles. "On a tout de suite été convaincus, pour les commerçants c'est un système qui fonctionne partout", explique le primeur Sylvain Latieule, de la société du même nom. Pour lui, ce sera l'occasion d'investir Rodez, alors que son entreprise basée à Auriac-Lagast arpentait jusque-là les marchés du Lévézou.

Un avis partagé par les traiteurs, Le Cèdre et Bouillon nature se réjouissent de la "visibilité qu'apporteront les halles" à leur cuisine, avec l'idée là aussi, de voir les choses différemment. "On espère du dynamisme, pourquoi pas créer des événements ou des animations, il faudra faire vivre ce lieu", se projette Clément Pasquet, gérant du restaurant de la rue Combarel.

Mais tout cela reste pour l'instant lointain. Ces professionnels ont devant eux un an et demi de concertation avant de penser leurs étals, en collaboration avec la Ville. D'ici là, de l'eau aura peut-être coulé sous les ponts.