Rodez : Futures halles, maisons de santé, mobilités douces, Action coeur de ville, le gros coup de pouce de l'Etat

L'ensemble des parties prenantes de cet important plan pour la Ville s'est réuni pour acter sa mise en place.

Il est l'un de ces documents parfois obscur pour le grand public, mais si important pour la bonne santé et le développement des collectivités. Ce mercredi 20 décembre, Rodez, au nom de son Agglomération, a acté le prolongement du dispositif action cœur de ville pour trois années supplémentaires, jusqu'en 2026.

Car le Piton faisait partie en 2018 - avec 233 autres communes -, des villes moyennes ciblées par le ministre chargé de la Cohésion des territoires pour bénéficier de ce plan, ayant comme objectif affiché de redynamiser les centres bourgs, et leur attractivité.

19 M€ de financements

Et visiblement à Rodez, la mission est réussie. "On ne peut que se féliciter de tous les financements obtenus grâce à ce plan", valide le maire de la Ville et président de l'Agglomération Christian Teyssèdre. Pour ces quatre premières années, la collectivité aura obtenu 19 106 016 € d'aides pour mener à bien divers projets fléchés par cette convention. Parmi eux, citons la refonte du stade Paul-Lignon ou la transformation du quartier Combarel par exemple. Des réalisations d'un coût total de 87 699 987 €.

Alors, pour ce second volet, les projets devraient être nombreux. Le maire-président a d'ailleurs déjà ciblé trois axes principaux, "la construction de la halle marchande, le développement des mobilités douces et l'aménagement des maisons de santé". Certains des projets phares de cette mandature.

En tout cas, l'ensemble des partenaires de cette action aux côtés de la Ville et de l'Agglo, soit l'Etat, la Région, le Département, Action logement, la Banque des territoires, la Chambre de métiers et la CCI, se disent "heureux" de pouvoir mettre en œuvre cette "action collective". "Ce programme a répondu à énormément d'attentes, alors que les centres-villes des communes moyennes connaissaient un lent délitement", complète Véronique Ortet, sous-préfète de Rodez.

Une trentaine d'actions sont ainsi fléchées, afin de permettre à la préfecture aveyronnaise d'accroître son attractivité... et d'espérer un avenir radieux.